قرى ومراكز المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة»..أكثر من 50% بمحافظات الصعيد

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البدء للمرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» في 28 ديسمبر من عام 2020، للتطوير القرى الأكثر احتياجا بالريف المصري والصعيد، والتي همشت لسنوات وعقود طويلة، بعد نجاح المرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقها بمستهل عام 2019، موليا الاهتمام بأهالي المحافظات النائية عن مقر الحكم، ممن عانوا لسنوات وعقود من ضعف البنية التحتية وعدم توافر الخدمات وانعدام بعضها.

50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية

وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:«استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة ⁧ حياة كريمة⁩ والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1381 قرية.. سأتابع بنفسى خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنًيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد».

إجمالي المستفيدين من المرحلة 18 مليون مستفيد

وتضم المرحلة الثانية من المبادرة 1443 تجمعا ريفيا من قرى ونجوع وتوابع في 51 مركزا فى 20 محافظة، ويبلغ عدد إجمالى الاستثمارات المخصصة للمرحلة 150 مليار جنيه، ويبلغ عدد إجمالي المستفيدين من المرحلة 18 مليون مستفيد.

20 محافظة يجري بها العمل بالمرحلة الثانية

ووقع الاختيار على 20 محافظة يجري بها العمل بالمرحلة الثانية وهي محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والاقصر والوادى الجديد والفيوم وبنى سويف والشرقية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والإسكندرية والإسماعيلية ودمياط والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ.

أكثر من 50% من هذه المراكز فى محافظات الصعيد

وكان مسؤولو مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن الاجتماعي قد أكدوا في تصريحات سابقة لهم أن أكثر من 50% من هذه المراكز فى محافظات الصعيد منها " 7 مراكز فى أسيوط و7 مراكز فى سوهاج و5 مراكز فى المنيا و4 فى قنا و2 فى أسوان و2 فى الأقصر و2 فى الفيوم و2 فى بنى سويف " بإجمالى 31 مركزا بمحافظات الصعيد وباقى المراكز بالمحافظات الأخرى.