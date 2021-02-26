الجامعات لـ«الطلاب»: تعالوا قبل الامتحانات بساعة

ناشد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، الطلاب، للحضور إلى الجامعة والكليات قبل انطلاق موعد الامتحانات بفترة زمنية لا تقل عن ساعة، للتيسير على الفرق الطبية المكلفة بإجراء الفحص الطبي للطلاب، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحين أنّه سيتم تطبيق التعامل الفوري مع الطلاب المشتبه بهم، وتوقيع الكشف الطبي عليهم في غرف العزل للتأكد من الأعراض، وحال الاشتباه بالإصابة بالمرض، يتم تحويلهم إلى العيادة أو المستشفى الجامعي أو الطلبة بالجامعة، لاتخاذ الإجراءات الطبية وإجراء مسحة فورية لهم.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنّ الجامعة ستطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وجرى التنبيه على الطلاب بالحضور للجامعة قبل موعد الامتحانات بفترة زمنية لا تقل عن ساعة تيسيرا عليهم وعلى الآخرين، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لوقايتهم من تفشي فيروس كورونا.

الجامعات: التشديد على ضرورة الالتزام بالكمامة

وأكد نجم، لـ«الوطن»، أنّ الجامعة ستبدأ من الساعة السابعة صباح الغد، استقبال الطلاب على مداخل الجامعة للكشف من قبل اللجان الطبية المختلفة، مع التشديد على تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة للجميع.

وقال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنّ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة.

وأوضح علم الدين، أنّه سيجري صباح الغد، جولة على جميع مداخل الجامعة والكليات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع إجراءات السلامة والوقاية.

وناشد المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، الطلاب، بالحضور قبل موعد الامتحانات بفترة زمنية لا تقل عن ساعة، لتحقيق التباعد الاجتماعي، ومنع أي زحام، وللتيسير على الفرق الطبية التي ستجري الكشف على الطلاب قبل دخولهم إلى لجان الامتحانات.