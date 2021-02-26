للصف الأول والثاني الثانوي.. ماذا تفعل حال فقدان التابلت قبل الامتحان؟

ساعات قليلة تفصلنا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، وذلك عقب الانتهاء من إجازة نصف العام الدراسي المقرر أن تنتهي غدا السبت الموافق 27 فبراير الجاري، ومن المقرر أن يؤدي طلاب المرحلتين الأولى والثانية الامتحانات إلكترونيا على التابلت في المدارس، ويتعرض الكثير من الطلاب إلى عدد من المواقف المختلفة والتي من الممكن أن تعطل آداء الامتحان على جهاز التابلت الخاص بهم.

فهناك من يفقد التابلت الخاص به، كما من الممكن أن يتعرض الجهاز الخاص بالتابلت إلى عطل فني يمنعه من آداء الامتحان قبل الامتحان بعدة ساعات.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات التصرف في حال فقدان التابلت قبل الامتحان بعدة ساعات، ونصائح يجب اتباعها عند تعرضه لعطل فني، وفق بيانات سابقة لوزارة التربية والتعليم، كالتالي:

خطوات التصرف في حال فقدان التابلت قبل الامتحان بعدة ساعات

- سبق أن أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في حالة ضياع التابلت الخاص بالطالب، يجب تحرير محضر بفقدانه.

- وأوضحت الوزارة أنه في حالة فقدان الجهاز أو إتلافه بما لا يسمح بإصلاحه خلال المرحلة الثانوية، يمكن للطالب الحصول على جهاز بديل مقابل 4500 جنيه.

- وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في حال تعذر طلاب الصف الأول والثاني الثانوي عن آداء الامتحان الخاص به لأي أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان ويتم اعتمادها أو بسبب التواجد خارج البلاد ويتم اعتمادها، سيعاد الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم.

وجدير بالذكر أن الوزارة حددت عقوبات صارمة في حالة التصرف فيه بالبيع أو الشراء، حيث أنه يجب على الطالب الحفاظ عليه من الكسر، ومن يقوم ببيعه أو إتلافه يكون مسؤولاً بشكل كامل عن إصلاحه أو إعادة ثمنه إلى الوزارة.