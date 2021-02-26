التعليم للطلاب قبل الامتحانات: اشحنوا التابلت وارتدوا الكمامات

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية من التجهيزات النهائية، لعقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم العام والفني، وذلك صباح غد السبت الموافق 27 فبراير الجاري، بعد أن تم تأجيلها منذ يناير الماضي بسبب ذروة فيروس كورونا.

وتبدأ الوزارة، بعقد امتحانات الصف الأول الثانوي، إلكترونيا في المدارس، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب وتطهير دورات المياه.

ونصحت وزارة التربية والتعليم، طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي، قبل عقد الامتحانات، بدءا من صباح السبت، بشحن بطارية التابلت 100%، والالتزام بجميع الإجراءات الأحترازية لمواجهة كورونا، من خلال ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، وغسل اليدين بالماء والصابون، قبل الذهاب للامتحانات، وعدم استعمال أدوات الامتحانات للغير، مع مراعاة تنفيذ التدابير اللازمة لكل لجنة امتحانية على حدة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة أنهت جميع استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم العام والفني، التي من المنتظر أن تبدأ يوم 27 فبراير الجاري وحتى 11 مارس المقبل، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل بين الوزارة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف حجازي، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن الوزارة نجحت في التغلب على الصعوبات والتحديات الناتجة عن فيروس كورونا، منوها إلى أن عقد امتحانات الترم الأول بمثابة نجاح للوزارة، مؤكدا أن فكرة إلغاء العام الدراسي الحالي والامتحانات، لم تكن مطروحة على الإطلاق.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكدت عدم قيامها والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتخصيص لجان امتحانية خاصة للطلاب المصابين بفيروس كورونا، مشيرًة إلى أن أي طالب مصاب بكورونا لن يتم السماح له بدخول الامتحانات، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة، للحفاظ على سير الامتحانات، موضحة أن أي طالب مصاب بكورونا سيتم تأجيل امتحاناته حتى الدور الثاني وسيحصل على درجاته كاملة، شرط تقديم تقرير طبي بحالته قبل وأثناء الامتحانات وما يثبت إصابته بالفيروس.