طوارئ بجامعة الأزهر استعدادا لانطلاق الامتحانات غدا

تنطلق صباح غد السبت امتحانات طلاب كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، حيث أعلنت قطاعات الجامعة حالة الطوارئ، حيث تجرى الامتحانات بالقاهرة والأقاليم على مدار 3 أسابيع، يراعي فيها التباعد وعدم تكدس الطلاب داخل الكليات، كذلك يوضع الأسبوع الرابع للتخلفات، ثم يبدأ العام الدراسي الجديد بالكليات بنظام الهجين.

ومن جانبه، قال دكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، لـ«الوطن» إن كافة الكليات ستنطلق غدًا في امتحانتها، حيث يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية بشدة، موضحًا توفير المواد المطهرة والمنظفات وكواشف الحرارة والمعادن بكل اللجان: «كذلك يتم مراعاة التباعد وعدم التجمعات وتوفير التهوية».

منع الغش

وأوضح أنه تقرر منع دخول المحمول إلي اللجان سواء للطلاب أو العاملين باللجان، مع توفير جو مناسب للطلاب مع منع الغش نهائيا، والتنبيه على الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف لقياس درجة الحرارة قبل دخول المعهد، والالتزام بارتداء السليم للكمامة منذ الدخول من بوابة قاعة الإمتحان وطوال فترة الامتحان حفاظا علي صحتهم، مع التنبيه على متابعة نظافة الكليات من الداخل وتطهيرها

وبحسب «زارع»، فاستقبلت جامعة الأزهر طلابها في 23 مدينة جامعية كاملة العدد بداخلها، حيث تم التعامل معها بشكل منضبط في ظل كورونا، حيث تتم عمليات التعقيم والتطهير للغرف والحمامات والطرقات وأماكن الأطعمة وأماكن الصلاة بالمدن الجامعية، كذلك التأكيد علي تغيير فرش الغرفات يومياً، مع التركيز على الطهارة اليومية بالغرف.

جولة رئيس الجامعة

في سياق متصل قام دكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، اليوم، بجولة تفقدية بالجامعة والمدن الجامعية، شدد خلالها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الجميع.

ولفت رئيس الجامعة على تهيئة المناخ المناسب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تبدأ غداً السبت، كذلك التأكد من توفير سيارة إسعاف مجهزة، إضافة إلى وجود أطباء على مدار الساعة، بالجامعة والمدن الجامعية مشيرا إلى ضرورة الالتزام برش جميع المباني وتطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر، حفاظًا على سلامة جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.