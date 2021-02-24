عودة طلاب المدن الجامعية بجامعة الأزهر.. واستعداد بالكليات للامتحانات

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، انتهاء المدن الجامعية من استقبال عودة الطلاب والطالبات بمختلف المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، واستعداد جميع الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت المقبل، حيث طالب مجلس إدارة جامعة الأزهر، في اجتماع عقده اليوم، عمداء الكليات، بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ حرصًا وحفاظًا على سلامة الجميع.

مجلس حكماء

ونبه مجلس الجامعة، على عمداء الكليات إلى عدم تلقي طلبات تجديد الإجازات، إلا في وجود شهادة تحركات، كما طالب المجلس بإنشاء مجلس حكماء بكل كلية، يناط به بحث الأمور الداخلية بالكلية، كذلك تأسيس وحدة للقياس والتقويم بكل كلية، خاصة أنها أصبحت من متطلبات الاعتماد من هيئة ضمان الجودة.

طب الأزهر

وخلال الإجتماع، قدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة لأطباء الامتياز بكليات الطب؛ بمناسبة اجتيازهم لاختبار مزوالة المهنة، كما قدم المجلس الذي عقد بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، التهنئة إلى طلاب وطالبات شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية؛ لأدائهم المشرف في مسابقة القانون الدولي، وحصولهم على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة

وقدم المجلس التهنئة للدكتور سيد بكري، بمناسبة تكليفه عميدًا لكلية العلوم بنين بالقاهرة، كما قدم المجلس خالص العزاء في وفاة المغفور لهما-بإذن الله تعالى، الدكتور أحمد طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الوهاب، عميد كلية العلوم الأسبق.

أطباء الامتياز الجدد

فيما أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ جاهزية مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط لاستقبال أطباء الامتياز الجدد بداية شهر مارس المقبل.

وأوضح صديق أن هناك برنامجًا تدريبيًا لأطباء الامتياز يهدف للنهوض والارتقاء بمستواهم العلمي، تقوم عليه وحدة التعليم الطبي المستمر، ومن خلال متابعة الدكتور فيصل زايد، مدير وحدة الجودة بكلية الطب، والمشرف على أطباء الامتياز بمستشفيات جامعة الأزهر.

كما أوضح المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر أن الدورات التدريبية الأربع تقام في إطار جهود الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ للنهوض والارتقاء بمستوى الأطباء.

مشيرًا إلى أنها تتضمن تنمية مهارات الأطباء في مجالات الإنعاش القلبى الرئوي CPR، ومكافحة العدوى، بجانب دورة أخلاقيات المهنة وحقوق المريض، وأيضًا دورة تدريبية حول أساسيات الجودة.

وأضاف صديق أن الجامعة انتهت من إعلان سد العجز من الأطباء بمستشفيات جامعة الأزهر، وقامت بإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لمراجعته حتى يتسنى الإعلان عنه خلال الأيام القادمة على بوابة الحكومة الإلكترونية. بجانب ذلك أعلن صديق أن الكلية بصدد الإعلان عن درجة طبيب مقيم أيضًا؛ من أجل التغلب على العجز الشديد داخل مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط.

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وفي إطار حرص إدارة الجامعة على مسايرة كل ما هو جديد وحديث في مجالات تكنولوجيا التعليم، قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بتفقد الدورة التدريبية الثانية التي تنظمها الجامعة، ضمن منظومة التحول الإلكتروني حيث أكد علي حرص الجامعة على النهوض والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، مشيرًا إلى أن هذه الورشة هي الثانية، وقد سبقت بورشة تدريبية أول أمس ضمت أعضاء هيئة التدريس بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تقام ضمن سلسلة الورش التدريبية التي تنظمها الجامعة؛ لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، وتدريبهم على أحدث الطرق التكنولوجية في مجالات التحول الرقمي.