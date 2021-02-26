وفاة ممرضة ثانية بفيروس كورونا في بني سويف خلال 24 ساعة

لفظت ممرضة بوحدة صحية أنفاسها الأخيرة، اليوم، داخل مستشفى التأمين الصحي ببني سويف والمخُصصة لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد، متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وبذلك تم تسجيل حالة الوفاة الثانية خلال 24 ساعة الأخيرة لأعضاء هيئة التمريض بمستشفيات المحافظة، نتيجة الإصابة بالفيروس.

ونعت مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، المتوفاة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فكتبت: «بمزيد من الحزن والأسى ينعي الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وجميع العاملين بالقطاع الصحي، السيدة منى جلال الممرضة بوحدة تل ناروز الصحية، والتي وافتها المنية اليوم بمستشفى التأمين الصحي إثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد، رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته وألهم الأسرة الصبر والسلوان».

وتعد الوفاة هي الثانية خلال 24 ساعة لأعضاء هيئة التمريض بمستشفيات بني سويف، بفيروس كورونا المستجد، إذ توفيت أمس الخميس ممرضة بوحدة الكلى الصناعي بمستشفى ناصر العام متأثرة بإصابتها بالفيروس.

وخصصت مديرية الصحة في بني سويف، 7 مستشفيات لفرز وعزل مصابي فيروس كورونا بالمحافظة، وهي مستشفيات: التأمين الصحي والصدر والحميات بمدينة بني سويف، وناصر العام بمركز ناصر، والواسطى المركزي بمركز الواسطى، وسمسطا المركزي بمركز سمسطا والفشن المركزي بمركز الفشن.

وشارفت مديرية الصحة في بني سويف على الانتهاء من تطوير مستشفى الصدر وزيادة سعة العناية المركزة والأقسام الداخلية، ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة، لتحسين كفاءات مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، ضمن الاستعدادات المستمرة لتداعيات فيروس كورونا، وتشمل أعمال التطوير زيادة سعة الأقسام الداخلية والعناية المركزة، بجانب رفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه في كورونا، والإيجابي بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرته على أن يكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.