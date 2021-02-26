اتحاد التأمين: الشركات ملزمة بدفع الفدية لقراصنة السفن وأتعاب التفاوض

قال الاتحاد المصري لشركات التأمين، إنه ما زالت القرصنة البحرية رغم التناقص النسبي في أعداد الحوادث خطر يواجه شركات التأمين بتكرار وتكلفة مرتفعة للحوادث مما يستلزم فهم المكتتبين لنمط حوادث القرصنة جغرافيا ونوعيا وصياغة الشروط الكفيلة بالسيطرة على الخطر مثل محافظة السفن على مسافات إبحار أمنة (قد تصل إلى 1000 ميل بحري)، بعيدا عن السواحل الخطرة، والسير في قافلة الأمم المتحدة للسفن في مناطق خليج عدن و القرن الأفريقي Maritime Security Transit Corridor والتسجيل بمركز الأمن البحري للقرن الأفريقي MSCHOA قبل مرورها بذات المنطقة، مع المتابعة المستمرة لأسعار التأمين والنتائج ومحاولة تسعير الرحلات عالية الخطورة بشكل منفصل إن أمكن، مع التسليم بصعوبة فرض هذه الشروط في حالة التأمين على البضائع لا سيما الشحنات الصغيرة المشحونة على سفن الخطوط المنتظمة.

وأضاف الاتحاد، في نشرته لشركات التأمين، اليوم الجمعة: «يوفر تأمين الفدية والاختطاف سيولة سريعة لمالك السفينة في حالة وقوع حادث القرصنة من خلال تغطية: الفدية التي يطلبها القراصنة، الأضرار المادية بسبب عملية الاختطاف، أتعاب الخبراء المفاوضين وفريق إدارة الأزمة، مرتبات أفراد طاقم السفينة، مصروفات إعادة الطاقم إلي بلد الإقامة، مصروفات إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة، مصروفات العلاج وإعادة تأهيل أفراد الطاقم، تكاليف وقود وتموينات السفينة خلال فترة الاختطاف، أي رسوم موانئ غير مجدولة تعقب إطلاق سراح السفينة ولمدة 21 يوما، بالإضافة إلى المسؤوليات القانونية ومصروفات الدفاع».

وتابع الاتحاد: «وبصفة عامة يتراوح مدي الفدية المطلوب من 1.5 مليون إلى 35 مليون دولار أمريكي، ولكن التفاوض يقود إلي أرقام أقل من ذلك فعلى سبيل المثال: طلب من ناقلة النفط السعودية MV Sirius Star فدية قدرها 25 مليون دولار أمريكي انتهت بدفع 8 مليون دولار و يقدر متوسط قيمة الفديات حاليا بنحو 5 مليون دولار في مقابل 3.3 مليون دولار عام 2012، وكانت أكبر فدية دفعت للقراصنة مقدارها 11.3 مليون دولار لناقلة النفط العملاقة MV Irene SL والتي كانت ترفع العلم اليوناني، وجدير بالذكر أن شركة Munich RE كانت قد قدرت متوسط الفدية بحوالي 50,000 يورو عام 2006 أي ما يعادل 56,000 بسعر صرف يورو أي 1.13 دولار وهو متوسط سعر الصرف عام 2006، ويدخل عدد من العوامل في تحديد الفدية، أهمها جنسية أفراد طاقم السفينة وحمولتها، وطبيعة البضائع، أي قيمتها وسهولة تصريفها في أسواق غير قانونية، فضلا عن عدد الخاطفين أو القراصنة الذين سيتقاسمون الفدية».