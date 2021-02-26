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مستقبل وطن: سنقدم تعديلا لقانون الشهر العقاري للتخفيف عن المواطنين

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حسام حربي
05:35 م | الجمعة 26 فبراير 2021
الشهر العقاري

الشهر العقاري

أعلن حزب مستقبل وطن عزمه تعديل قانون الشهر العقاري، وقال الحزب إنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري.

وأضاف الحزب، في بيان له: «اتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائما على عهده بتمثيل صوت الشعب، وساعيًا دومًا صوب تحقيق آماله وطموحاته، يعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري».

وأشار الحزب إلى أن قرار الحزب يأتي تماشيًا مع سياسة السيد رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.

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