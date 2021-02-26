السودان يعيد نشر اعترافات إثيوبية رسمية بالحدود بين البلدين (فيديو)

أعادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» نشر مقطعين من خطابين ألقاهما رئيس الوزراء الأثيوبي السابق هايلي مريام ديسالين أمام البرلمان الأثيوبي عامي 2013 و2014، وتؤكد الفيديوهات أن الحدود بين السودان وأثيوبيا لم تكن موضع نزاع بين البلدين إطلاقا، في إشارة إلى ما يتمسك به السودان باستمرار.

وأقر رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريام ديسالين مرتين في جلستين مختلفتين، باعتراف أديس أبابا بالحدود الراهنة بين البلدين وفق الاتفاقات الدولية، وانتقد صراحة عصابات «الشفتا» وقال أنها تسعى لتوتير العلاقات، مجددا تأكيده على أن إثيوبيا تعترف بسيادة السودان على هذه الأراضي.

وقال ديسالين في خطابه أمام البرلمان عام 2013: «في بعض الأحيان يجب أن نراجع ونبحث بداخلنا هنالك بعض مجموعات الشفتا التي تتحرك من إثيوبيا وتقوم بعمليات قتل ضد السودانيين وترجع مرة أخري وإن ماتقوم به هذه المجموعات التي تتبع للشفتا امر سيئ، إن لم يكن هنالك علاقات جيدة وقوية بين السودان وإثيوبيا فالسبب هو هؤلاء الشفتا الذين اوشكوا أن يدخلوا البلدين في حروب وصراعات كبيرة».

وكرر رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلي ماريام ديسالين التأكيد على نفس الموقف في خطاب أمام البرلمان الإثيوبي في 27 ابريل 2014 نقله التلفزيون الإثيوبي، قال فيه: «إن علاقاتنا مع السودان وصلت لمراحل استراتيجية متقدمة، وما قمنا به من تعاون علي مستوي المسؤولين وقعنا 13 اتفاقية تعاون حول حماية الحدود المشتركة للبلدين، والتنمية الأقتصادية والتعاون المشترك من اجل التنمية وتطوير العلاقات الشعبية.. هذه الأتفاقيات لا علاقة لها بالحدود وقد تحدثنا عنها من قبل، هذه الاتفاقيات موجودة علي صفحة وزارة الخارجية الإثيوبية لمن يود الأطلاع عليها وهي واضحة جدا».

ويأتي نشر الوكالة السودانية الرسمية لمقطعي الفيديو بالتزامن مع توغل ميليشيات إثيوبية مسلحة من جديد في الأراضي السودانية، وسلبت محصول الذرة بعد حصاده، في حادث هو الثاني من نوعه خلال الأسبوع.

وذكرت الصحيفة «سودان تريبون» أن الحادث وقع داخل الأراضي السودانية، بعمق 10 كيلومترات في الفشقة الكبرى، المحاذية لولاية القضارف، عندما توغلت مجموعة مسلحة إلى جنوب شرق «العلاو» وقطعت الطريق أمام المزارعين والعمال السودانيين أثناء حصاد الذرة، واختطفت اثنين منهم. وأكد مزارعون لـ «سودان تربيون» أن الميليشيات نهبت ألف جوال ذرة، وعشرين جوالًا من محصول السمسم، بجانب إحدى آليات الحصاد.

إثيوبيا تريد التوصل لاتفاق حول السد الأثيوبي قبل بدء الملء الثاني

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، في بيان اليوم، إن إثيوبيا تجري المحادثات مع السودان ومصر بصدق وإخلاص، معربا عن أمله في أن يتم المضي قدما من أجل التوصل إلى اتفاق بقيادة الاتحاد الأفريقي والقيادة الكونغولية.

وأضاف دمقي مكونن، بعد محادثات هاتفية مع وزير خارجية النرويج إين إريكسن سوريد، إن حكومة إثيوبيا تأمل في النجاح في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي قبل موسم الأمطار القادم في إثيوبيا حيث من المقرر أن يتم المرحلة الثانية من ملء السد خلاله.