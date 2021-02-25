الصحة: طعموا أبناءكم ضد شلل الأطفال حتى لو حصلوا على المصل ذاته سابقا

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية، أعلنت خلو مصر من مرض شلل الأطفال في عام 2006، وآخر حالة جرى تسجيلها بمرض الأطفال، كان في عام 2004، مشددا على أن الطعم آمن وفعال، ويجب على الأهالي تطعيم أطفالهم حتى لو حصلوا على ذات التطعيم من مراكز خاصة.

وأضاف «عيد» في مداخلة مع قناة «TeN» الفضائية، الخميس، أن الوزارة تنظم حملة سنويا للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لتطعيم جميع الأطفال المصريين، وغير المصريين المقيمين في مصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات، باستخدام الطعم الفموي، وهذا من أجل رفع المناعة لدى الأطفال المصريين، وأيضا رفع المناعة لدى الأطفال الوافدين من الدول التي يوجد بها فيروس شلل الأطفال، إضافة إلى استمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

انتشار فرق التطعيم

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أنه تقرر تنفيذ الحملة هذا العام، في الفترة من 28 فبراير وحتى 3 مارس، ولمدة 4 أيام، من خلال نوعين من الفرق، أولهما الفرق المتحركة والتي تنتقل من وحدة سكنية إلى أخرى، بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم في عموم الجمهورية، والنوع الثاني هو الفرق الثابتة في جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية، ومكاتب الصحة.

وأوضح أن أماكن تجمعات المواطنين، مثل الأسواق ومحطات القطارات وأمام المساجد والكنائس، يوجد بها أيضا فرق ثابتة للتطعيم.

أهمية الحصول على التطعيم

وشدد على أهمية التطعيم في الحملة، موضحا أن الطفل الذي حصل على كل التطعيمات الخاصة به هذا لا يعني أنه لا يأخذ تطعيم شلل الأطفال في الحملة، مناشدا أولياء الأمور بالمبادرة السريعة لتطعيم أولادهم في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال حتى لو تلقوا ذات الطعيم من مراكز خاصة.

وأكد أن التطعيم مهم جدا والعالم كله يعاني من الأمراض، وفي مصر تسعى الدولة لتأمين الأطفال والحفاظ على صحة أطفال مصر.