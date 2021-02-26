«الصحة» تحذر من تبادل المصاحف والسجاجيد خلال صلاة الجمعة

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية بشكل يومي للمواطنين، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا والترقبات والتخوفات من زيادة الأعداد الفترة المقبلة، حيث قدمت الوزارة مجموعة من الرسائل الخاصة بصلاة الجمعة للحد من انتشار العدوي.

الصحة تحذر من تبادل المصاحف والمصليات

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، «لابد من الحرص على ارتداء الكمامات، والحرص علي التباعد الاجتماعي، وترك مسافة متر بين كل شخص والآخر»، لافتة إلى التنبيه على إدارات المساجد بتحديد مسافات وعلامات بين المصلين.

الصحة تطالب بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية

ولفتت الوزارة إلى ضرورة الحرص على غسيل اليدين باستمرار، لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول وتجفيفها جيدا في حال لمس أي سطح.

وحذرت الوزارة المصليين من تبادل الأدوات الشخصية كالمصليات أو المصاحف، وشددت على عدم خروج كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة إلا للضرورة القصوى، وفي حال الخروج يجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية.

كما، كشفت الوزارة عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وفقا لآخر مستجدات الفيروس والخاصة بأعداد المصابين والوفيات.

وأكدت الوزارة، أن الوضع الوبائي في مصر مستقر، ولابد من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة وأننا بصدد الدخول في شهر رمضان الكريم، الذي تزداد التجمعات العائلية فيه.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرا جيدا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد.

كما أكدت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة الاستمرار في متابعة الموقف الوبائي أولا بأول، للحد من انتشار العدوي، وكذلك الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.