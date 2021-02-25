صحة جنوب سيناء تواصل تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

واصلت صحة جنوب تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا المستجد، وسط استمرار تقديم كافة الخدمات الطبية للمرضي، وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، بجنوب سيناء، إن اللقاح آمن ومتاح بالمجان للأطقم الطبية العاملين بكافة المستشفيات والمراكز الطبية علي مستوي المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى تقديم اللقاح إلى عدد كبير من الأطقم الطبية خلال اليوم الأول، وأن تلقي التطعيم اختياري ويحصل عليه أعضاء الأطقم الطبية بعد التوقيع بالموافقة علي التطعيم.

وأضاف أن خطة التطعيم بالمحافظة تأتي في إطار خطة الدولة لحماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب برنامج وزارة الصحة المقرر في هذا الشأن.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى تخصيص غرف داخل المستشفيات والمراكز الطبية لتطعيم أعضاء الأطقم الطبية مع إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمنع إنتشار العدوي.

ويجري تطعيم الأطقم الطبية بأقسام العزل التي جرى تخصيصها لعزل مصابي فيروس كورونا أولًا ثم تطعيم باقي الأطقم داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية تباعًا، وسيجري التطعيم بجرعتين على أن يكون الفاصل الزمني بين الجرعتين 3 أسابيع.

وتعد محافظة جنوب سيناء من أقل المحافظات في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفاء بها، كما تم تأمين أكبر قدر من أسطوانات الأكسجين في مستشفيات المحافظة بجميع المدن، والتأكد توافر أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا بالمستشفيات، والصيدليات الخاصة لتكون متاحة للمواطنين، فضلا عن جاهزية أطقم وفرق العزل المنزلي لتوفير المتابعة الصحية للحالات الخاضعة للعزل .