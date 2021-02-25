محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الاجتماع الدوري الأسبوعي للمجموعة الاقتصادية، اليوم الخميس، لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض جنوب سيناء، وتذليل أي عقبات أمام معدلات التنفيذ.

وناقش المحافظ نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري بالقطاعات المختلفة من الكهرباء والطرق والتجميل وشراء المعدات والآلات وبعض المشروعات الخدمية الأخرى، واستمع المحافظ لشرح نسب ومعدلات التنفيذ من مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مواجهة السيول والأمطار والأعمال التي قامت بها الموارد المائية من تطهير المخرات، والبحيرات الصناعية والسدود والجسور.

واطلع المحافظ علي نسب التنفيذ بمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنها محطات التحلية بمدن رأس سدر، أبوزنيمة، دهب، نويبع، شرم الشيخ، وتوصيل المرافق الخارجية بالفروع الثلاثة لجامعة الملك سلمان.

وأكد المحافظ أنه جاري التنفيذ بالمرحلة الثانية لازدواج خط مياه «النفق / أبورديس»، ويتضمن إقامة رفع طاقة للمحطة من 35 إلى 70 ألف م3 يومي، ورافع مياه رأس ملعب، و2 خزان تكديس مياه سعة 20 ألف م3 يومي، وجاري إنشاء خط مياه بطول 17 كيلو و وتجهيز نقاط صرف الأمطار، وشبكة مياه الري للزراعات لتوفير 2000 م3 يومي بشرم الشيخ، وخزان خط الطرد والسحب والرافع لمحطة الصرف الصحي الرئيسية بالطور.

وطالب المحافظ بالمتابعة الدورة من قبل الجهات المعنية لمراحل تنفيذ هذه المشروعات للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والضوابط المتفق عليها، وعدم التهاون في أي تجاوزات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حال اكتشاف أي مخالفات، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا بمواقع العمل.

حضر الاجتماع اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، والمحاسب فوزي همام منسق المحافظ لمجالس المدن ومديريات الخدمات، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة ومديري المديريات المعنية بالتنفيذ والإدارات المالية.