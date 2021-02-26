توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار واضطراب الملاحة والحرارة تصل لـ7

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من السبت الموافق 27 فبراير، حتى الاثنين الموافق 1 مارس المقبل.

طقس السبت 27 فبراير

أوضحت الهيئة أنّ طقس السبت يكون دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

كما تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد.

طقس الأحد 28 فبراير

وأضافت الهيئة، أنّ طقس الأحد يكون مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، أما على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري.

طقس الاثنين 1 مارس

وبالنسبة إلى طقس الاثنين، تشير توقعات الهيئة إلى أنّه سيسود طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، أما على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيكون الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، إضافة إلى نشاط حركة الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ما يؤدي لاضطرابات في الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم السبت 27 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأحد 28 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الاثنين 1 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.