مسجون في طنطا.. تفاصيل سقوط رجل أعمال باع أراضِ دولة بـ26 مليون جنيه

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل سقوط رجل أعمال متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم بيع أراضٍ مملوكة للدولة لهم، وادعاء ملكيتها لشركته، والحصول من المواطنين على 26 مليون جنيه.

وتبين أن المتهم يدير نشاطه من مقر شركته في الغربية والمتخصصة في بيع الأراضي واستصلاحها، حيث يملك إحدى الشركات التي يديرها في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تمليكهم قطع أراضٍ لاستصلاحها، وتبين أنها غير مملوكة للشركة، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها من المواطنين ثم هرب منهم .

26 مليون جنيه

وكشفت التحريات أن المتهم محترف في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، من راغبى تملك قطع الأراضي لاستصلاحها، وإنهاء إجراءات توصيل المرافق لها واستزراعها، متخذا من الشركة الخاصة به بمحافظة الغربية مقرا لممارسة نشاطه المؤثم، واستقطاب ضحاياه وإيهامهم بملكية الشركة لقطع أراضٍ بمساحات مختلفة بمحافظتي مطروح والجيزة عن طريق وضع اليد، خلافا للحقيقة، حيث تبين أنها مملوكة للدولة، كما رفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وتمكن من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية تجاوزت 26 مليون جنيه.

المتهم محبوس في قضية تزوير

كما تبين أن المتهم بعد البحث عنه محبوس في قسم شرطة شرطة أول طنطا بالغربية، على ذمة قضية تزوير محررات رسمية، وتم استئذان النيابة العام وإخراج المتهم من محبسه ومواجهته بالتحريات التي اعترف بها وأقر بأنه محتال، واستغل تكالب المواطنين على شراء قطع الأراضي التي قام بعرضها لرخص ثمنها، وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، بزعم أنه يجرى إجراءات أوراقها وإثبات ملكيتها وحصل منهم على 26 مليون جنيه.

وتمت إحالة المتهم للنيابة على ذمة تلك القضية ومواجهته بضحاياه وأصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.