التحويلات المرورية بعد توسعة الطريق «الدائري الأوسطي».. تستمر 25 يوما

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخميس، غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي باتجاه البدرشين والقاهرة والعين السخنة، ما ترتب عليه تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية بالطريق الدائري الأوسطي (نطاق مدينة 6 أكتوبر).

وتستلزم الإنشاءات غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي نطاق مدينة 6 أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق البدرشين والقاهرة والعين السخنة، وتحديدا بمحيط المنطقة الكائنة أعلى تقاطع طريق الفيوم مع الطريق الدائري الأوسطي، لمدة 25 يوما بدايةً من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 26/2 حتى الإثنين الموافق 22 من شهر مارس.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، في إطار الأخبار الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، أبرز التحويلات المرورية الناتجة عن غلق الطريق الدائري الأوسطي، وهي كما يلي:

التحويلات المرورية بسبب توسعة الطريق الدائري الأوسطي

بالنسبة للتحويلات المرورية الخاصة بالمركبات، تسلك مركبات النقل الأحجام الكبيرة القادمة من مدينة 6 أكتوبر طريق الفيوم الصحراوي وصولا حتى الطريق الإقليمي، استكمالا حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

ووفقا للإدارة العامة للمرور، فالمركبات الخاصة والنقل الأحجام الصغيرة القادمة من مدينة 6 أكتوبر، تسلك طريق الواحات وصولا حتى الطريق الدائري القوس الغربي، واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

الهدف من غلق الطرق والتحويلات المرورية

ويأتي الغلق بحسب إدارة المرور، في إطار إسراع وتيرة الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق الدائري الأوسطي من حيث وضع الطرق الأسفلتية وتركيب بلدورات الطريق و الجزيرة الوسطى والبلاطات الخرسانية الخاصة بمنازل ومطالع الطريق، تحديدا في المنطقة الواقعة نطاق مركز ومدينة البدرشين بطول نحو 8 كيلو مترات.

وتعيّن الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى تحضير التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.