السيطرة على حريق بمنزل في كفر الشيخ دون وقوع خسائر 

تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، من إخماد النيران التي شبت بمنزل سكني بجوار محطة مياه أم جعفر، بمدينة الرياض، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف خوفاً من وقوع إصابات، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا يفيد تلقيه إشارة تليفونية من شرطة النجدة، بوقوع حريق بمنزل سكني ملك المواطن « سعد المنوفي» بدائرة المركز، وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان الحريق وتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.

كلف مدير أمن كفر الشيخ بسرعة انتداب فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على سبب اندلاع الحريق ومعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه وسرعة إعداد التقرير الخاص بالحريق، تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة والتي ستتولى مباشرة التحقيق.

إصابة 3 أشخاص في حريق مطعم

وفي وقت سابق، أُصيب 3 أشخاص في حريق مطعم بكفر الشيخ، وجرى نقلهم عبر سيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وقال شهود عيان إن حريق شب بمطعم شهير بجوار حديقة صنعاء الكائنة بعاصمة المحافظة، نتج عنه تلفيات وإصابات بين العاملين بحروق في الوجه، والذراعين، والساقين.