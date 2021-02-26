إطلاق مبادرة شباب المبدعين من رواد الأعمال بالدقهلية «فيد نفسك وبلدك»

أطلق الدكتور أحمد يحيى عبيد، أستاذ التسويق بكلية التجارة جامعة المنصورة، بالتنسيق مع النائب طارق عبد الهادى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة، اليوم، مبادرة للكشف عن «شباب المبدعين من رواد الأعمال» بمحافظة الدقهلية تحت شعار «فيد نفسك .. فيد بلدك».

وقال الدكتور أحمد عبيد، في تصريح له اليوم، إن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لتمكين الشباب المصري العظيم، وخفض معدل البطالة، وتكريس لثقافة العمل الحر، وتشتمل المبادرة على العديد من الفعاليات.

وأضاف عبيد أن المعضلة الأساسية التى تواجه الشباب ليست التمويل والتي تنتهي بالوصول لمصدر التمويل اللازم لترجمة أفكارهم فى شكل مشروعات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، وإنما هى معضلة إدارية بامتياز؛ تتمثل فى كيفية إدارة الموارد البشرية والمادية والتكنولوجية للمشروع، ليس فقط على المدى القصير وإنما على المدى الطويل أيضا، بما يحمل فى طياته تحديات عدة، تفرضها المتغيرات السوقية الحاكمة للنشاط، والتى تستلزم بطبيعة الحال تعديل أو تغيير الخطط القائمة تماشيا مع طبيعة تلك المتغيرات، وهذا ما يبرز أهمية المبادرة التي تكرس لثقافة العمل الحر، وللآليات المعاصرة فى التعامل مع الأسواق، وذلك فى ضوء قراءة تحليلية لمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية، والذي يوفر لمتخذي القرارات البيانات والمعلومات اللازمة لإدارة مشروعاتهم بنجاح واستدامة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تتضمن العديد من الفعاليات منها «برنامج تدريبي» وفيه يكتسب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لإنشاء وإدارة المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، بالإضافة إلي «حوار مجتمعي» حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ من خلال ندوة ندعوإليها شخصيات علمية، وعامة رفيعة المستوي، وعقد «مسابقة كبرى» لاختيار أفضل 3 مشروعات متوسطة، أو صغيرة، أو متناهية الصغر، من خلال لجنة تحكيم رفيعة المستوى، ويحصل الفائزون على الدعم اللازم لهم من قبل رعاة المبادرة.

وأكد أنه سيتم تنظيم حفل ختام يتم فيه الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة، وتقديم الدعم اللازم لهم عن طريق رعاة المبادرة، كما يتم توزيع شهادات تقدير على بعض النماذج المبدعة من شباب رواد الأعمال.