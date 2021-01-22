«رواد ميتر» ودعم المرأة ورواد الأعمال.. إنجازات «رواد 2030» في 2020

«حلقات لرواد الأعمال، و(رواد ميتر)، وجلسات التعليم الريادي، وحاضنة الذكاء الاصطناعي، وكبسولات رائد الأعمال، وتعاون مع جامعتي كامبريدج والألمانية»، وغيرها الكثير.. فعاليات عدة وإنجازات ملحوظة لمشروع «رواد 2030»، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سردتّها الوزارة في تقرير عن أبرز ما قدمه المشروع في 2030، حيث يهدف المشروع لتمكين الشباب لتأسيس مشروعات خاصة بهم، فضلا عن دعم دور ريادة الأعمال لتنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل.

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إنّ المشروع وفر العديد من الخدمات، التي تضمنت منحا تعليمية، والحصول على درجة الماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاق أوسع، فضلًا عن مساهمته في دعم وتأسيس حاضنات أعمال للشركات الناشئة التي تقدم أفكار جديدة في سوق العمل.

تحفيز وإثراء تقافة الابتكار وريادة الأعمال

بدروها، قالت الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع «رواد 2030»، إنّ أحد الأهداف الرئيسة للمشروع، تمثلت في تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار، ليصبح ركيزة أساسية من ركائز الدولة تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

رواد ميتر

وأوضحت خليل، أنّ أهم قدمه مشروع رواد 2030 خلال العام 2020 يتمثل في منصة «رواد ميتر» والتي أُطلقت في فبراير 2020، والتي تتيح بيانات ومؤشرات رئيسية عن ريادة الأعمال في مصر، متصلة بشكل مباشر ومحدثة باستمرار مع حاضنات الأعمال، لعرض بيانات عن أنشطة ريادة الأعمال في جمهورية مصر العربية.

واستعرض التقرير السنوي لمشروع «رواد 2030»، أبرز إنجازاته خلال العام المنتهي 2020، وتضمن المشاركة بحفل تخريج الدفعة الاولى من برنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، بالتعاون الأكاديمي مع جامعتي القاهرة وكامبرديج، فضلًا عن عقد حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج «الشهادة المهنية لريادة الأعمال» المنفذ بالتعاون بين مشروع رواد 2030 التابع للوزارة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، حيث جرى تخريج 100 من الشباب ممن هم في بداية الطريق، ليصبحوا رواد أعمال ويساهموا بفاعلية في تحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.

تصنيع 35 ألف واقٍ للوجه

وفتح المشروع باب التقديم لحاضنة الذكاء الاصطناعي بمقريها بجامعتي الإسكندرية وعين شمس وقبول 6 مشروعات للاحتضان، إضافة لعقد جلسات نقاشية في مجال السياحة بحضور عدد من الخبراء ضمن أنشطة «حاضنة مشرق»، حيث جرى احتضان نحو 19 مشروعا ضمن الحاضنة مشرق، فضلًا عن تصنيع المشروع 35 ألف واقٍ للوجه، من خلال المصنع المصغر بمبادرة رواد النيل بجامعة النيل.

ولفت التقرير إلى إطلاق حملة «ابدأ مستقبلك» على مستوى الجامعات في 8 جامعات إلكترونيًا، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تضمنت جامعات كفر الشيخ، ومطروح، والأقصر، وبنها، والوادي الجديد، وجامعة مصر للتعلم الإلكتروني، بأكاديمية الشروق، بمعهد التبين.

وبحسب التقرير، أنشأ مشروع «رواد 2030» حلقات رائد الأعمال بعنوان «مسلسل آدم»، التي تضمنت عرض 30 حلقة من مسلسل كرتوني يجسّد قصة انتقال رائد أعمال من شاب لديه فكرة إلى شاب يملك شركة ناجحة، وعرض المسلسل من خلال منصات التواصل الاجتماعي للمشروع.

كبسولات رائد الأعمال

وتضمنت الأنشطة الثقافية للمشروع كذلك إطلاق ما يسمي بـ«كبسولات رائد الأعمال» والتي تمثلت في عددًا من الفيديوهات يقدمها مجموعة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال كنصائح لرودا الأعمال، ذلك إضافة إلي بث حلقات ستوديو رواد، وإطلاق المجلة الإلكترونية لرواد 2030.

تقييم إلكتروني بديلا للمقابلات الشخصية لاختيار المتقدمين للمنح

وشهد عام 2020، الانتهاء من تنفيذ تطبيق «رواد 2030»، ليصبح متاحًا من خلال أنظمة الأندرويد والآيفون، ويهدف التطبيق للتواصل المستمر مع رواد الأعمال، لمساعدتهم على بدء أعمالهم والتعرف على مؤسسات وهيئات دعم ريادة الأعمال في مصر، كما يحتوي التطبيق على أخبار عن ريادة الأعمال في مصر بشكل عام، وعن مشروع «رواد 2030» بشكل خاص، كما استطاع المشروع تصميم تقييم إلكتروني يعمل كبديل للمقابلات الشخصية، لاختيار الطلاب المتقدمين للمنح، ما أتاح الوصول لعدد أكبر من الشباب.

وتضمن التقرير كذلك أبرز الفعاليات التي شارك بها المشروع، والتي ضمت المشاركة في مؤتمر She Can، الذي يضم رائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمصر والوطن العربي، حيث اقترب عدد المشاركات من 6000 سيدة ورائدة أعمال وصاحبات مشروعات في مجالات مختلفة، وكذا المشاركة بالمؤتمر العلمي بكلية سياحة وفنادق بالفيوم، لتطوير المنتجات السياحية والجمع بين الخبراء المتخصصين، لعرض ومناقشة مقترحات الدراسات والبحوث وأوراق العمل.

ومن بين أبرز الفعاليات كذلك، المشاركة في مؤتمر La femalo، وتكريم الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع «رواد 2030» خلال المؤتمر، فضلًا عن المشاركة بالمؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس، الذي انعقد كحوار مجتمعي موسع، بشأن تطوير وإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية، ومراعاة تحديات الظروف الاقتصادية الراهنة واقتراح خطة عمل إجرائية لتطويره، بما يتفق مع الاتجاهات التربوية المعاصرة وطموحات المجتمع الدولي.

وتضمنت مشاركات مشروع 2030 كذلك المشاركة في فعاليات قمة Techne 2020 بمكتبة الإسكندرية بالعديد من الجلسات، فضلًا عن المشاركة في مؤتمر رؤساء اتحاد طلبة الجامعات الحكومية المصرية، ومؤتمر فتيات الجامعات الحكومية المصرية بالمدينة الشبابية بأبوقير.

تكريم «رواد 2030» في أسوان

وتمثلت أبرز مشاركات المشروع في المشاركة بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020 بأسوان، حيث شهدت الفعالية تكريم مشروع «رواد 2030»، لدوره في دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر، والمشاركة بجلسات الأسبوع والتي تضمنت جلسة بعنوان «كيفية جعل مصر وجهة لرواد الأعمال حول العالم»، عن أهمية ريادة الأعمال في مصر بشكل خاص وحول العالم بشكل عام، ومستقبل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الحالية، وجلسة أخرى بعنوان «حاضنات ومسرعات الأعمال .. وماذا بعد»، والتي تحدّثت عن أهمية تكاتف جميع الجهات لدعم رواد الأعمال، واستعراض جهود وزارة التخطيط خلال الجلسة من دراسة إنشاء شبكة واحدة تضم كل حاضنات الأعمال، لتشمل أماكن وجود حاضنات الأعمال وتخصصاتها، للتيسير على رواد الأعمال في الاستعانة بتلك الحاضنات.

كما شارك المشروع في جلسة التعليم الريادي، وتمّت الإشارة خلالها إلى أنّ المشروع يعمل على دعم ريادة الأعمال بخروج الطاقات الإبداعية لدى الشباب، ومساعدتهم لخلق وظائف وفرص عمل لهم ولزملائهم، لخفض معدلات البطالة، وأخرى بعنوان «الابتكار في مجال السياحة»، والتي شهدت التأكيد على ضرورة ترسيخ الابتكار في مجال السياحة، باعتبارها أحد القطاعات المهمة التي تؤثر في التنمية الاقتصادية بشكل كبير، وكذلك جرت الإشارة إلى عقد مشروع «رواد 2030» شراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتأسيس حاضنة أعمال مشرق.

وتضمنت مشاركات المشروع كذلك في عقد جلسة توعوية للشباب بعنوان «ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني»، للتوعية بأهمية ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر، ودور التسويق الإلكتروني فى نجاح مشروعات رواد الأعمال بمشاركة متخصصين في المجال، وعرض قصص نجاح لرواد الأعمال بالمحافظة، وذلك على هامش فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020.

«رواد 2030» يدعم النوبيات

وعقد المشروع خلال 2020، ورشة عمل للسيدات بالنوبة تحت عنوان «بلاد الذهب وأسس تسويق المشغلات اليدوية للمرأة النوبية» للعام الثاني على التوالي، بحضور أكثر من 100 سيدة من النوبة بمقر الجمعية بغرب سهيل، وتكريم مشروع رواد 2030 من قبل ICSB في الحفل الختامي للأسبوع العالمي لريادة الأعمال، عن دور المشروع في دعم رواد الأعمال والجهد المبذول في أسبوع ريادة الأعمال.

وشارك المشروع في فعاليات نهائي دوري ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، حيث جرى تكريم مشروع رواد 2030 خلال الفعالية، ومؤتمر E-youth وكذا بمؤتمر بيزنكس، كما شارك «رواد 2030» في مجموعة من الجلسات النقاشية في قطاع السياحة، التي تضمنت جلسة نقاشية عن ريادة الأعمال خلال وما بعد كوفيد 19، والمشكلات والحلول، وتم الوصول لأكثر من 31 ألف شخص، فضلًا عن جلسة نقاشية عن متغيرات قطاع السياحة في ظل أزمة كورونا، وتم الوصول الى أكثر من 4500 شخص، وجلسة نقاشية عن كيفية التعامل مع أزمة قطاع السياحة، وتم الوصول إلى أكثر من 3500 شخص، وأخرى عن مستقبل السياحة بعد كوفيد 19 والفرص بعد الأزمة، وتم الوصول لأكثر من 1500 شخص، كما شاركت الدكتورة غادة خليل، كمتحدث في بعض الجلسات النقاشية، وكذا شارك المشروع في الجلسة التابعة لـICSB.

معسكر طلاب الجامعات للمتقدمين لجائظة التطبيقات الحكومية

وشهد عام 2020 كذلك وفقًا للتقرير، عقد مشروع رواد 2030 بعقد معسكر طلاب الجامعات للطلاب المتقدمين لجائزة التطبيقات الحكومية في عملية التصفية النهائية، حيث تضمن المعسكر تقديم الإرشاد والتوجيه والتدريب العملي لكيفية عرض وتقديم الفكرة وتطوير نموذج العمل الحاص بكل فرقة من الفرق الـ12، وتم العرض في نهاية المعسكر أمام لجنة التحكيم المكونة من ممثلين عن القطاعات الحكومية المستهدفة.

كما عقد المشروع حفلًا للإعلان عن وتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة بجائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، التي تخدم 3 قطاعات بالدولة، وهي النقل والسياحة والداخلية، وهي تطبيقات «تذكرتك، وحصلت حادثة، واكتشف مصر».

وقدّم مشروع 2030 عددًا من الجلسات النقاشية عبر الإنترنت، تمثلت أبرزها في الجلسة النقاشية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع للشركات الناشئة، والتي جرى تقديمها بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع للشباب، عن كيفية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وخطوات التسجيل والتوثيق للأفكار وتطويرها، وصولا إلى مجتمع قادر على إنتاج أفكار وابتكارات واستخدامها على نحو فعال لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، فضلًا عن سلسة الجلسات النقاشية المنعقدة عبر خاصية الفيديو كونفرانس حول «ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية»، والتي عقدت لـ8 أيام متصلة، برعاية وحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة نخبة من الوزراء والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال، والتي جاءت احتفالًا باليوم العالمي لريادة الأعمال، وتمّ ختامها بعددًا من التوصيات في مجالات: الصناعة، والتعليم، والتحول الرقمي، والابتكار، ودعم المرأة، كما تضمنت الجلسات، جلسة نقاشية عن فرص ريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي، والتي جرى تقديمها من خلال حاضنة الذكاء الاصطناعي AIM Incubator.