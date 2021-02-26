وزيرا الآثار والطيران يلتقيان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بسوهاج

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني في ختام زيارتهما لمحافظة سوهاج اليوم، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة.

ناقش اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي بقطاعي السياحة والآثار، والطيران المدني، حيث طالب السادة النواب بتعظيم الاستفادة من المخيم السياحي بحي الكوثر لما يمثله من أهمية خاصة لأبناء سوهاج كمتنفس طبيعي مهم بالنسبة لهم، وضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بالترخيص السياحي للمحال والفنادق، وتطرق النواب إلى أهمية وضع مخطط كامل للمناطق الأثرية بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفق تخطيط مسبق واسلوب علمي.

وتناول اللقاء الأهمية التاريخية والأثرية لمدينة أخميم وضرورة استكمال أعمال الكشف عن الآثار التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن، بالإضافة إلى أهمية تطوير الطرق والبنية التحتية بمداخل المناطق الأثرية وربطها بمطار سوهاج الدولي، والطرق الرئيسية، بالإضافة إلى أهمية وضع خطة إعلامية من وزارة السياحة والآثار للترويج لمتحف سوهاج القومي وكافة المواقع الأثرية بالمحافظة.

واستمع وزير الطيران المدني من النواب تفصيلاً للمشكلات المتعلقة بمطار سوهاج الدولي، ووعد بالعمل على حلها، مشيرا إلى أنه تفقد اليوم مطار سوهاج الدولي، وتم التنسيق مع وزارة الصحة لاستقبال جثامين الموتى بمطار سوهاج على نفقة الوزارة، لافتا إلى أنه تجري دراسة إنشاء قرية للبضائع بالمطار، ودراسة إعادة الطيران الداخلي من وإلى مطار سوهاج، على أن يكون لمدة يومين أو 3 أيام أسبوعيا .

يذكر أن الوزيران زارا محافظة سوهاج ظهر اليوم، حيث تفقد وزير السياحة والأثار معبد أتريبس ومقابر الحواويش، وتفقد وزير الطيران مطار سوهاج الدولي.