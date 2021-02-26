تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 24 جنيها بنهاية التعاملات

سجلت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 26 فبراير الجاري، خلال نهاية تعاملات البورصات العالمية وأسواق المال، بمقدار 24 جنيها في الجرام الواحد.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 870 جنيهًا، مقابل 894 جنيهًا في بداية معاملات اليوم ببورصة لندن، بفارق 24 جنيهًا، بينما عيار 18 وصل إلى 651 جنيهًا، مقابل 670 جنيهًا، في بداية معاملات اليوم بفارق 19 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب على مدار العام الماضي، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، كما وصل سعر جرام الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه في شهر أغسطس الماضي، حيث تخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد متوسط أسعار أعيرة الذهب، سعر الجنيه الذهب، سعر الأونصة، ومتوسط أسعار الذهب بأسواق المال في نهاية التعاملات، حيث شهدت الأسعار تراجعا في كل الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، في نهاية معاملات اليوم، ليتراوح بين 867 و870 جنيهًا.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بالسوق المصرية، ما بين 759 و761 جنيهًا.

فيما تراوح جرام الذهب عيار 18 خلال نهاية التعاملات، ما بين 651 و652 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب في نهاية التعاملات ما بين 6072 و6088 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 867429 و869714 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 26977 و27048 جنيهًا.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، اليوم الجمعة الموافق 26 فبراير، 871.97 جنيه، و55.55 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 762.99 جنيه، و48.61 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 653.99 جنيه و41.66 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.