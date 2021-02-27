عائلة «صديق المنشاوي» تشيد بـ«حياة كريمة»: أصبح الحلم حقيقة

تعد عائلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، من رواد قراءة وتلاوة القرآن الكريم على مستوى العالم الإسلامي، من أشهر العائلات داخل محافظة سوهاج والتي تعيش داخل مركز المنشاة، حيث إنها أشادت بما تقوم به مبادرة «حياة كريمة» من تطوير داخل قرى ونجوع سوهاج، ومن ضمن هؤلاء كان الدكتور أحمد كمال عبدالناصر المنشاوي، حفيد الشيخ أحمد السيد المنشاوي، عم الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مبادرة «حياة كريمة» مُبشرة للغاية وتطمئن الجميع على مستقبل الأهالي داخل سوهاج، وأن التغيير الذي يتم داخل أي قرية تطورها المبادرة كبير، حيث إن القرية تتحول من قرية معدومة الخدمات إلى قرية يوجد بها جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن البسيط، حسبما أوضح «كمال»، قائلا: «المواطن السوهاجي كان يُعاني قبل حياة كريمة من نقص في مختلف الخدمات سواء الصرف الصحي، أو الطرق، أو المياه، أو الكهرباء، وغيرها».

وأكد حفيد المنشاوي أنه في السابق كان الجميع يحلم بالكثير من الخدمات داخل العديد من القرى الفقيرة أو المعدومة وعلى سيبل المثال أزمة الصرف الصحي والحلم بإقامة محطات للصرف الصحي، وهو ما تحقق بالفعل في بعض القرى بمحافظة سوهاج على يد مبادرة حياة كريمة، متابعًا: «الآن أصبحنا نرى على أرض الواقع الأحلام التي كان يحلم بها البسطاء داخل القرى والنجوع على مستوى قرى مختلف المحافظات وليس سوهاج فقط».

كمال المنشاوي: تنفيذ مشروعات حياة كريمة يتم بشكل سريع

تنفيذ المشروعات التي تتبع مبادرة «حياة كريمة» تتم بشكل سريع ودون أي تأخير أو معوقات تعطل تطوير تلك القرى، وهي السمة الأساسية في هذه المبادرة، وفقًا لحديث «كمال»، قائلا: «لدي الكثير من الأصدقاء ممن يعملون في مشروعات مبادرة حياة كريمة، ويحكون لي ويتكلموا معايا كتير عن المبادرة دي»، موضحًا أن التغيير أصبح يتم يوميًا وشكل القرى يختلف يومًا بعد يوم، في مختلف المجالات والخدمات التي كان أهل القرى يحتاجونها.

ويوجه «كمال» الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة، ويتمنى استمرار هذه المبادرات والمشروعات القومية، مؤكدًا أن هذه المبادرة هدية من السيد الرئيس السيسي لأهالي القرى البسطاء.

ويوضح «كمال» أن عائلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، تدعم وتشيد بما تقوم به مبادرة حياة كريمة داخل سوهاج، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع أن يُنكر ما يراه من تطوير استفاد منه المواطن السوهاجي البسيط، وأصبحت حياته أفضل وأحسن، وجميعنا سعداء للغاية بما يحدث حاليًا.