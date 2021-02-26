12 تخصصا.. إطلاق قافلتين طبيتين ضمن «حياة كريمة» بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلتين طبيتين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، اليوم السبت، وتستمر على مدار يومين، للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية.

ويرصد «الوطن» في هذا الصدد، المحافظات التي تنطلق بها القوافل، وأماكن تواجدها بالمحافظات، والتخصصات المتاحة بها، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تغطي القطاع الطبي، التي تقدم للقارئ على مدار الساعة.

المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»

ـ بني شعران، مركز منفلوط، بمحافظة أسيوط.

ـ شنهور القبلية، مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن «حياة كريمة»

وتتيح القوافل الكشف على المواطنين في 12 تخصصًا وهى:

ـ العظام.

ـ الجراحة.

ـ الرمد.

ـ الأسنان

ـ نساء وولادة.

ـ خدمات تنظيم الأسرة.

ـ الباطنة.

ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

ـ القلب.

ـ الأطفال.

ـ الأنف.

ـ الجلدية.

وأضافت الوزارة، أن القوافل الطبية لمبادرة «حياة كريمة»، توفر صيدلية بها كل الأدوية.

تأتي هذه القوافل الطبية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وتعد «حياة كريمة» مبادرة متعددة أركانِها ومتكاملة ملامِحِها، وتنبُع من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهى أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لكنها تهدف إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم في المقام الأول، كونه كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية.

وتهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة، وتحسين ظروف معيشتهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين.