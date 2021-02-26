عضو برلماني بجنوب سيناء يطالب وزير الزراعة بتقنين أوضاع المزارعين

طالب النائب السيد عوض، عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب، السيد القصير وزير الزراعة، اليوم خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء، بمحاولة إيجاد حلول سريعة لمطالب المزارعين بالمحافظة، والتي جاء على رأسها تقنين أوضاع الأراضي الزراعية، حتى يتمكنوا من تملك الأرض التي جرى استصلاحها على مدار سنوات.

وقال نائب البرلمان، إن محافظة جنوب سيناء تتمتع بالجو المعتدل والتربة الخصبة البكر، التي تصلح لإنتاج العديد من المحاصيل الزراعية أهمها الزيتون والمانجو والبلح، الموالح.

أضاف عضو مجلس النواب، في تصريح له اليوم، أنه طالب بتخفيض سعر الفدان ليتمكن المزارعين من سداد أسعار التقنين، ومراعاة أن المزارعين حولوا الصحراء إلى واحات خضراء منتجة وكلفتهم ملايين الجنيهات، ولا بد من توفير دعم للمزارعين سواء في البذور أو الشتلات والصوب الزراعية.

وقال إنه طالب الوزير بالسماح للمستثمرين والقطاع الخاص بالحصول على ترخيص لإقامة مزارع حيوانية وداجنة علي أرض المحافظة.

وأكد ضرورة حل أزمة الصيادين خلال شهور المنع وتعويضهم بمبالغ مالية تناسب الوضع الاقتصادي الحالي، مع السماح لهم بالصيد بالقدم أثناء المنع، خاصة أن كثيرًا من أهل المحافظة لا يعرفون سوى حرفة الصيد.

وحول مشكلة الكلاب الضالة التي انتشرت في المحافظة، ناشد السيد عوض بالتدخل لإنهاء الأزمة التي تؤثر على المواطنين والسياح، وتسببت في وقوع العديد من الحوادث.

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء التقيا بعض نواب محافظة جنوب سيناء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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