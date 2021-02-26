غلق وتشميع 3 مقرات للدروس الخصوصية بكفر الدوار والنوبارية

أغلقت اللجان المكلفة بالمرور والمتابعة على مقار الدروس الخصوصية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، 3 مراكز، منها 2 مقر بمنطقة الحدائق بكفر الدوار وآخر بمدينة النوبارية، حسبما أعلن ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وبحسب بيان صادر اليوم، نفذت اللجان حملات موسعة لمتابعة التزام المعلمين بالقرارات الصادرة بإغلاق المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية.

ونفّذت إدارة بندر كفر الدوار، منذ أيام، حملة للمرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق منطقة السناهرة، وجرى غلق 8 مراكز للدروس والتشميع بالشمع الأحمر، من قبل مجلس المدينة.

وفي إدارة أبو حمص، جرى المرور على مقار الدروس الخصوصية، وجرى غلق وتشميع مقر واحد.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، واستمرارا لعمل اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وفي وقت سابق، نفذت اللجان المخصصة للمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق محافظة البحيرة، حملات موسعة، على مراكز «أبو حمص - بندر ومركز دمنهور- مركز وبندر كفر الدوار- المحمودية - إيتاي البارود - النوبارية - أبو المطامير- التحرير- الرحمانية».

وأسفرت الحملات عن إغلاق 4 مراكز الدروس الخصوصية بنطاق قريتي النُص وكدوة الكريون، التابعتين لمجلس قرية منشأة بولين، و4 مراكز دروس خصوصية بنطاق قرية فشو التابعة لمجلس قرية دفشو.