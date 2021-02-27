حظك اليوم السبت 27-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب شخص موزون وهاديء، وهو شخص طموح يسعى لتحقيق أهدافه بقوة، وفي المقابل يتميز بحاسيته وعاطفته المفرطة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الأصدقاء مما يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل الحب يساعدانك على التعبير عما بداخلك من مشاعر وتعيش أجواء عاطفية حلوة.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.