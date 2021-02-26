حظك اليوم الجمعة 26-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب عادة ما يميل إلى الغموض في علاقاته العاطفية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وفي الأفق غيوم، اصبر هذه الفترة حتى تنقشع الهموم.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

عطارد في مربع برجك وقد يدفعك ذلك للغضب سريعا.. كن صبورا ولا تفقد اليوم أعصابك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمي، ويوافق تاريخ ميلاده 18 نوفمبر.