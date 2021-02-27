حظك اليوم السبت 27-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مواليد برج الميزان يعشقون الانسجام والوفاق، كما يهتمون بتحقيق التوازن ويعجبهم الجمال والحسن فى الأشياء وفى الناس، ويحترمون، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر مما يجعلك تميل اليوم للانعزال قليلا، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تنافر الشمس والقمر يطالبك أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك.

مشاهير برج الميزان

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.