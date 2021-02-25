حظك اليوم الخميس 25-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:12 ص | الخميس 25 فبراير 2021
حظك اليوم برج الميزان
مولود برج الميزان يسعى دائما إلى أن يكون كل شيء مثالي، سواء كان ذلك في حياته العملية أو المهنية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني
القمر في منزلك الحادي عشر يشحذ طاقتك وحماسك ويحثك المخلصون على التقدم.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي
تستطيع اليوم أن تظهر مشاعر إيجابية وتعرف كيف تؤثر فيمن تحب.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.