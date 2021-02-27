أستاذ العلاقات الدولية: عبدالناصر رفض الانضمام لتحالف ضد روسيا وأكد أن مشكلته مع إسرائيل

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إنه وفي عام 1955 كان هناك مفاتحة لانضمام مصر في تحالف شرق أوسطي ضد الاتحاد السوفيتي، وكانت إجابة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر شديدة الوضوح في تلك الآونة «ليس بيني وبين الاتحاد السوفيتي عداء لكي أتحالف ضده، أنا بيني وبين إسرائيل مشكلة ولا تأملوا لانضمامي لهذا الحلف».

وأضاف «يوسف»، خلال استضافته ببرنامج «DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، المذاع على فضائية «DMC»، أن الحلقة الضعيفة في المنطقة العربية في ذلك الوقت كانت موجودة بدولة العراق، عندما كانت مرتبطة بعلاقات وطيده مع الدول الغربية، وحينها نشأ حلف بغداد بين أنقرة وبغداد في البداية، وكان المخطط يشمل بريطانيا والولايات المتحدة وأكبر عدد ممكن من الدول العربية وإيران.

وأوضح أن مصر قامت في أعقاب ذلك بالتأكيد على أن هذا التحالف فيه انتهاك لمفهوم الأمن القومي العربي، وشن حملة ضارية دبلوماسية وإعلاميا ضد الحلف، بحيث إنه لم تنضم إليه أي دولة عربية أخرى إلا العراق، حتى أن الأردن كان مرشحا أولا للأنضمام، وأصبح العراق وحده في هذا الحلف، ولكن سرعان ما قامت ثورة يوليو عام 1958 في العراق ليخرج من الحلف ويتحول لحلف غير عربي.

وتابع: «موقف مصر من حلف بغداد أنه أفشل الحلف، ونفس الأمر ينطبق على مشروع الرئيس الأمريكي أيزن هاور عام 1975 لأنه وبعد هزيمة العدوان الثلاثي في مصر خرج بفكرته القائمة على أنه وبعد خروج بريطانيا وفرنسا من الشرق الأوسط تركا فراغا خُشي أن تملئه الشيوعية العالمية، وقال إن بلاده موجودة لتقديم المساعده الاقتصاية والعسكرية للدول العربية».