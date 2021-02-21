خبير استراتيجي: الجيش المصري متقدم في الترتيب على إسرائيل وإيران

قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن موقع «جلوبال فاير باور» يتابع الجيوش ويعمل على إصدار تقييم سنوي للجيش في مختلف دول العالم وشمل تقرير هذا العام 139 دولة، واحتلت مصر المركز الثالث عشر واحتلت المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية ثم روسيا ثم الصين ثم الهند ثم اليابان ثم كوريا ثم فرنسا ثم إنجلترا وتتفوق مصر على إيران وإسرائيل.

مصر وإسرائيل أكبر دولتين في العالم لديهم خبرة في الحروب

وأضاف «فرج» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر وإسرائيل أكبر دولتين في العالم لديهم خبرة في الحروب بسبب حرب 1973، كما أن مصر لديها مستوى تعليم عالي للمجندين فيها وكثير منهم تخرج في كلية الهندسة، كما أن الجيش المصري يجري مناورات مستمرة بالذخيرة الحية مبينا أن مصر أكثر دولة في العالم تقييم تدريبات مشتركة.

الروح المعنوية للمجندين من أسس تصنيف الجيوش

وتابع، «الدولة التي تمتلك صناعات حربية تستطيع الفوز في الحرب، ويتم حساب الروح المعنوية للمجندين ويتراجع في الترتيب الجيوش الذي تشمل مجنسين، وجلوبال فاير أعطت الجيش المصري مركز متقدم لأنه يستحق هذا الترتيب المتقدم بفضل التسليح المستمر والمناورات ومستوى تعليم المجندين».

الجيش المصري يمتلك قوات غير نظامية لاستخدامها في الحروب

وواصل، يتم تقييم أيضا مدى وجود قوات غير نظامية في الجيش المصري الممثلة في قوات الدفاع الشعبي في مصر وقوات الأمن المركزي، ويتم أيضا تقييم وجود القواعد العسكرية بالنسبة للدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا مبينا أن التقييم يعتمد على 74 بند مختلف.

المعارض العسكرية سوق لتسوق الجيوش

واستطرد الخبير الاستراتيجي، أن المعارض العسكرية تكون بمثابة تسوق للجيش من أجل شراء أسلحة جديدة ومشاهدة أحدث أنواع التكنولوجيا في مجال التسليح، وتشارك مصر في معرض إيدكس في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الحالي والذي بدأ في تسعينات القرن الماضي.