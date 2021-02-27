خبير سياسي: مصر تتمسك بالمطالب الفلسطينية بشكل كامل

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إنه ومن ضمن مبادئ السياسة المصرية أنها تعزز مبدأ التسوية السلمية للمنازعات، وهو ما طبقته مصر من قبل على نفسها في نزاعها مع إسرائيل، لافتا إلى أن حاليا توجد إشكالية حقيقية بالنسبة للقضية الفلسطينية: «إسرائيل متغطرسة ومتمسكة بأهدافها الاستيطانية التوسعية وقمعها للشعب الفلسطيني».

وأضاف «يوسف»، خلال استضافته ببرنامج «DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، المذاع على فضائية «DMC»، أن مصر إزاء القضية الفلسطينية تقوم بتأييد حقوق الشعب الفلسطيني وتطالب بعودة الاجئين وتفكيك المستوطنات: «مصر تتمسك بالمطالب الفلسطينية بالكامل، وقامت بجهود مستميتة لتحقيق المصالحة الوطنية الفسطينية، وهي أكبر خدمة قدمتها مصر للقضية الفلسطينية، ونقطة البداية للنضال الفلسطيني من أجل استخلاص الحق المعقول من الحقوق الفلسطينية لشعبها».

وأوضح أن أهم إنجاز حدث في الصراع العربي الإسرائيلي هو حرب أكتوبر، الذي فيه تم تحقيق ما لم يتم تحقيقه من قبل، وكان إضافه هامة في الصراع العربي الإسرائيلي: «نلاحظ أن عديد من الدول تحاول كنوع من إثبات الدور أن تتدخل، وإن كانوا يتنافسون للقيام بدور مع مصر للقضية الفلسطينية فليتفضلوا».

وفي سياق آخر، أكد أن السودان بالنسبة لمصر تعني الكثير كالتاريخ المشترك ووجود الدولتين تحت حكم واحد في وقت من الأوقات، كما أن هناك نماذج اجتماعي بين المواطنين من البلدين، وهناك مصالح استراتيجية بينهما.