بريد الوطن.. علموا أولادكم أن مصر عظيمة

علموا أولادكم أن مصر القديمة حكمها 561 ملكاً مصرياً، 81 فرعوناً هكسوسياً، وأن مصر القديمة اُحتُلَّت من الرومان، سنة 31 ق. م، بعد موقعة أكتيوم الشهيرة. وعلموهم أن مصر آمنت بالإله الواحد منذ قديم الزمان، وكان فى مصر القديمة أنبياء الله والصالحون، فكان بمصر القديمة سيدنا إدريس.. ومـر بمصر القديمة سيدنا إبراهيم، وتزوج منها بالسيدة هاجر المصرية أم سيدنا إسماعيل «أبو العرب»، وكان بمصر القديمة سيدنا يوسف مسئول خزائن الأرض، وسيدنا يعقوب والأسباط، ووُلد وعاش بمصر القديمة سيدنا موسى وسيدنا هارون، بالإضافة إلى العبد الصالح «سيدنا الخضر»، الذى عَلَّمَ موسى أن فوق كل ذى علمٍ عليم. وكان بمصر القديمة سيدتنا آسيا امرأة فرعون التى طلبت من الله أن يبنى لها بيتاً فى الجنة.. والرجل الصالح من قوم فرعون الذى كان يكتم إيمانه. وكان بمصر القديمة يوشع بن نون.. وكان لقمان الحكيم من أرض النوبة فى مصر القديمة، وفـى رحلة العائلة المقدسة مَـرَّ بمصر سيدتنا مريم بنت عمران -سيدة نساء العالمين- وولدها سيدنا المسيح عيسى ابن مريم.. وشرفوا مصر حين أقاموا بها ما يقرب من ٣ سنوات. كل هؤلاء رموز عظيمة فى التوحيد والإيمان بالله وغيرهم الكثير والكثير.. فدائماً كان الصالحون فى مصر منذ قديم الأزل وسيزالون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

المستشار أحمد حسين جنيدى

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