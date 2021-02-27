الأمم المتحدة: من الضروري تسريع عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا

قالت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن من الضروري تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والدعوة على وجه السرعة لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب الليبي لإجراء تصويت منح الثقة للحكومة، وفقا لما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.

وأوضحت بعثة الأمم المتحة للدعم في ليبيا، في بيان على حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن ذلك جاء خلال لقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية «روما»، لتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا.

وناقش الطرفان، أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي للعملية السياسية الليبية، كما أعرب المبعوث الأممي، عن تقديره لدعم روما الثابت للجهود الأممية في ليبيا.

والتقى كوبيش، قائد عملية «أيريني»، الأدميرال فابيو أجوستيني، لمناقشة جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لرصد وإنفاذ القرار الأممي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وكان الاتحاد الأوروبي، أطلق في مايو الماضي، مهمة «إيريني» لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، وقال مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في 7 مايو من العام الماضي، إن العملية تظهر التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا.

وفي سياق متصل، دعا رئيس مجلس «النواب» الليبي عقيلة صالح، أعضاء برلمان بلاده لعقد جلسة في مدينة «سرت» شرق العاصمة الليبية «طرابلس»، الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأشار صالح، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة المغربية «الرباط»، أمس الجمعة، إلى أن مجلس النواب سيقر بكل حريته ما يراه مصلحة البلاد إن منح هذه الثقة للحكومة، وإلا فإن الأمم المتحدة جهزت طريقة أخرى لمنح الثقة للحكومة.

وشدد صالح، على أنه يتمنى أن تحصل هذه الحكومة على ثقة مجلس النواب.

وقال مجلس «النواب» الليبي، في بيان، إنه تقرر دعوة البرلمان للانعقاد لمناقشة منح الثقة لحكومة الدبيبة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح المجلس الليبي، أنه يمكن عقد الجلسة في حال أكدت لجنة «5+5» قدرتها على تأمين الجلسة وفي حال تعذر ذلك فسوف يكون الانعقاد في مدينة «طبرق» شرق ليبيا فى ذات الزمان المحدد.

وطال «النواب» الليبي، لجنة«5+5»، بالرد على طلب المجلس بتأمين الجلسة بوقت كاف.