السعودية تتصدى لإرهاب «الحوثيون».. ما زالت المفخخات مستمرة

يواصل الحوثيون، هجماتهم الإرهابية تجاه الأراضي السعودية باستخدام طائرات مسيرة مفخخة «درون»، التي تستهدف المنطقة الجنوبية من السعودية، في خرق واضح للقانون الدولي، فيما تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية «التحالف العربي» من تدمير واعتراض تلك الطائرات.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية «التحالف العربي»، العميد الركن تركي المالكي، قال في وقت سابق لقناة «العربية» الإخبارية، إن «التحالف» اعترض أكثر من 345 صاروخا باليستيا و515 طائرة مسيرة للحوثيين.

ومساء أمس الجمعة، قال العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقها الحوثيون الإرهابيون المدعومون من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه المنطقة الجنوبية.

وأشار المتحث باسم «التحالف»، إلى أن محاولات الحوثيين الإرهابيين بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأكد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة لـ«التحالف العربي» تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيينوبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

كما تمكن «التحالف العربي»، صباح أمس الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مدينة «خميس مشيط» جنوب غربي السعودية.

وعرضت قيادة القوات المشتركة، لقطات من اعتراض وتدمير إحدى الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقها الحوثيون، أمس الجمعة، باتجاه السعودية.

وفي 18 فبراير 2021، قال العميد الركن تركي المالكي، إن التحالف تمكن من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه «خميس مشيط».

وفي 17 فبراير الجاري، تمكن «التحالف العربي» من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون الإرهابيون المدعومون من إيران تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وفي اليوم ذاته، قال المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية»، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح 17 فبراير الجاري، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، استهدفت المدنيين والأعيان المدنية بمدينة «خميس مشيط».

وفي 15 فبراير من العام الجاري، قال العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكان «التحالف»، أشار في وقت سابق، إلى ان الحوثيين ينفذون أجندة «الحرس الثوري الإيراني»، مضيفا إن الحوثيين يحاولون التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية.

كما تمكنت قوات «التحالف العربي» في 14 فبراير الجاري، من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقهما الحوثيون الإرهابيون لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة «خميس مشيط» في منطقة عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات «التحالف العربي»، في 13 من الشهر ذاته، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف «مطار أبها الدولي».

وتمكن «التحالف العربي»، في 12 فبراير الجاري، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وفي 11 فبراير الجاري، قال المتحدث الرسمي باسم قوات «التحالف» العميد الركن تركي المالكي، إن قوات «التحالف العربي» المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة استهدفت الأعيان المدنية والمدنيين باتجاه «خميس مشيط».

وفي اليوم ذاته، قال المالكي، إن قوات «التحالف العربي» تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيارمفخختين أطلقهما الحوثيون لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات «التحالف»، في 10 فبراير الجاري، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما الحوثيون الإرهابيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وفي 8 فبراير الجاري، قال «تحالف دعم الشرعية»، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة استهدفت الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وفي 7 فبراير من الشهر ذاته، تمكن التحالف من اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم «التحالف»، في 6 فبراير الجاري، إن «التحالف العربي»، تمكن من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة استهدفت الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وتمكنت قوات «التحالف العربي» في 30 يناير الماضي، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.