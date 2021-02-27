الخارجية الأمريكية: واشنطن ما زالت مصممة على علاقتها بالسعودية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، إن بلاده ما زالت مصممة على علاقتها بالسعودية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح بلينكن، في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية الأمريكية، إن علاقة الولايات المتحدة مع السعودية علاقة مهمة، والعلاقة تعكس المصالح والقيم بشكل أفضل بين البلدين.

وأضاف الوزير الأمريكي، أن الجانبين لديهما مصالح كبيرة مستمرة، وتظل واشنطن ملتزمة بالدفاع عن المملكة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، قالت أمس الأول الخميس، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التزام واشنطن بالدفاع عن أمن السعودية.

وأوضح «البيت الأبيض»، أن بايدن والملك سلمان، بحثا الإنهاء السلمي للحرب في اليمن.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييد الرياض، لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية، بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشارت الوزارة البحرينية، إلى أهمية الدور الأساسي للسعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، محمد بن سلمان، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي.

وأعربت الخارجية البحرينية، عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت السلطات السعودية، أعلنت في وقت سابق، رفضها القاطع لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس الأمريكي بشأن خاشقجي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن الحكومة السعودية ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن القيادة السعودية ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأضافت الوزارة السعودية، أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.