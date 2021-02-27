10 معلومات عن شيرين رضا: نباتية وتربي 50 قطة وحاصلة على الإعدادية

حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة على الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» في برنامج «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON» في لقاء كوميدي، تحدثت خلاله عن بدايتها الفنية وفترة زواجها من الفنان عمرو دياب وحياتها وأصدقائها، وأبرز المعلومات التي كشفتها خلال اللقاء، والتي نرصدها لكم كما يلي:

1-اسمها بالكامل هو «شيرين محمود رضا»، وهي من مواليد برج السرطان، واسم «الدلع» الخاص بها هو «شيكا».

2-حاصلة على الشهادة الإعدادية فقط: «أنا معايا الإعدادية بس عشان سقطت في ثانوية عامة.. وكملت دراسة برا، بس في مصر هنا الشهادة المعترف بيها الإعدادية، ودرست تصميم الأزياء في الولايات المتحدة الأمريكية».

3- بدأت في مجال الإعلانات حيث كانت في العجمي وقابلها المنتج طارق نور وطلب منها تصوير إعلان على البحر ووافقت، مشيرة إلى أنها شاركت في عدد من الإعلانات ولكنها سافرت للخارج بسبب رسوبها في امتحانات الثانوية العامة وذهبت للخارج.

4-عادت من السفر بعدما أقنعها والدها بالعودة للمشاركة في فوازير رمضان.

5-تعرفت على الفنان عمرو دياب وعمرها 14 عاما، حينما شاركت في إعلان معه وبعدها كان لهما أصدقاء مشتركين حتى تزوجا، معتبرة أن عمرو دياب رومانسي.

6- ابنتها الكبرى نور تجاوز عمرها 28 عاما، ومتوفقة في دراستها.

7- تزوجت بعد انفصالها عن عمرو دياب بعامين، وانفصلت بعدها، مؤكدة أنها قررت عدم الزواج مرة أخرى «بطلت أتجوز».

8- أهدت الفنان أحمد السقا «كلب بلدي» عندما ذهبت لهم في عزومة على الإفطار في رمضان، حيث وجدت سيدة وطفل يجران كلب بلدي مربوط بحبل، فنزلت من سيارتها وتشاجرت معهما وحصلت منهما على الكلب وأهدته للسقا.

9- لديها في منزلها 50 قطة وكلبين وعصفورة.

10-نباتية ولا تأكل اللحوم والأسماك مطلقًا وتأكل الفول بشكل يومي.