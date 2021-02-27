أستاذ اجتماع عن تصدر القاهرة قائمة المحافظات الأكثر إنجابا: جروبات البنات السبب

على عكس المتعارف عليه، خطفت محافظة القاهرة صدارة قائمة المحافظات الأكثر إنجابا في العام 2019، من محافظات الصعيد، وسط تراجع مراكز محافظات قبلي وبحري، وفقا لبيان صادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أمس الجمعة.

وأظهر البيان، أن محافظة القاهرة سجلت عدد مواليد 211,1 ألف مولود بنسبة 9,2% من إجمالي مواليد مصر في 2019، وفي المرتبة الثانية جاءت الجيزة 199,5 ألف مولود بنسبة 8,7 %، ثم الشرقية 162,6 ألف مولود بنسبة 7,1 %.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أكثر 10 محافظات تسجيلاً للمواليد في مصر خلال عام 2019، حيث تسجل مولود كل دقيقتين و 28 ثانية، وفي المرتبة الثانية جاءت الجيزة مولود كل دقيقتين و36 ثانية.

أستاذ علم اجتماع: زيادة عدد المواليد يهدد الأمن القومي

وتعليقًا على هذا الشأن، قالت الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ الاجتماع، إن هناك مفاهيم خاطئة بدأت تنتشر بين السيدات بسبب «جروبات البنات»، تنصح باللجوء إلى كثرة الإنجاب كي تحتفظ الزوجة بالزوج من خلال تكبيله بالمسؤوليات، تحت أي حجة وليكن من أجل إنجاب «الولد»، ما جعل القاهرة تتفوق على قرى الصعيد في تلك المنطقة.

وأضافت «عز الدين» لـ«الوطن»، أن الموروث الثقافي الخاطىء لدى البعض يؤثر على سلوكهم الإنجابي، حيث يعلون من قدر مفهوم «العزوة»، الذي يقتضي الإنجاب بشكل وفير لإقامة عائلة كبيرة، فضلًا عن إرجاء البعض الأمر على كاهل الدين من منطلق الاكتفاء بطفلين فقط هو أمر حرام شرعا و«العيل بييجي برزقه».

وأشارت أستاذة علم الاجتماع، إلى أن ارتفاع معدل الإنجاب يشكل خطرًا على الأمن القومي والتنمية والإصلاح الاقتصادي، وهو ما تحاربه الدولة حاليًا، من أجل حصول المواطنين على خدمة صحية جيدة وتعليم عالي الكفاءة وتوفير فرص عمل ملائمة.

كما أوضحت أن القاهرة تقريبًا تحتوي على ما يقرب من ربع إجمال السكان في مصر والهجرة الداخلية واحدة من أهم أسباب ازدحامها بالسكان، وهو ما يجب ألا يلازمه زيادة أخرى في عدد السكان، حتى لا تعود العشوائيات للظهور مرة أخرى.