التوك شو في أسبوع: بدأ بلقاء وزير التعليم وانتهى بعودة عمرو أديب

أحداث عديدة شهدتها شاشات الفضائيات، عبر برامج «توك شو» المختلفة، خلال الأسبوع المنقضي، نرصد أبرزها لكم كما يلي:

السبت: وزير التعليم ضيف قناة «مدرستنا 1»

أدلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ببعض التصريحات في برنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية زهرة رامي، وذلك في أولى حلقاته، حيث رد شوقي على جميع استفسارات أولياء الأمور بخصوص العملية التعليمية والامتحانات، خاصة مع الظروف الاستئثنائية التي يمر بها العالم، وأثرت على سير العملية التعليمية في كل الدول.

الإثنين: رئيس الشهر العقاري ضيف جميع البرامج

اهتمت جميع برامج التوك شو يوم الإثنين الماضي، بموضوع تسجيل العقارات في الشهر العقاري كشرط لتقديم الخدمات الحكومية، وحل جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، ضيفًا على أكثر من برنامج، كما حلّ رئيس الشهر العقاري السابق ضيفا على عدد آخر من البرامج.

الثلاثاء: مداخلات هامة لوزراء التضامن والصحة

أما الإعلامية لميس الحديدي، فأجرت عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON»، مداخلة هاتفية مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

كما أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي، مداخلة في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

الخميس: حديث خاص لقائد القيادة الأمريكية

واستضاف برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر» الخميس الماضي قائد القيادة المركزية الامريكية في لقاء خاص.

كما أجرى مداخلات مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كشف فيه تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف.

الجمعة: عودة عمرو أديب للشاشة

وشهد أمس الجمعة عودة الإعلامي عمرو أديب لتقديم برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر» في حلقة نهاية الأسبوع، وذلك بعد إجازة قصيرة حصل عليها خلال الأيام الماضية بسبب حادث السير الذي تعرض له.