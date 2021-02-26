أول ظهور للإعلامي عمرو أديب بعد الحادث (صور)

عاد الإعلامي عمرو أديب، لتقديم برنامجه «الحكاية»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، اليوم الجمعة، بعد إجازة خلال الأيام الماضية بسبب حادث السير الذي تعرض له.

وبدأ «أديب»، برنامجه كالمعتاد، الساعة العاشرة والنصف مساء، واستهله بالحديث عن أزمة قانون الشهر العقاري.

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب تعرض لحادث سير خلال الأيام الماضية، حيث اصطدمت سيارته بسيارة تحمل إسطوانات بوتاجاز، إلا أنه نجا من الحادث.

ونُقل على أثره إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث تلقى الفحوصات الطبية اللازمة، وخرج بعد حوالي ساعة فقط، عقب الاطمئنان على حالته الصحية، حيث خضع للراحة لمدة أسبوع وفقًا لتعليمات الأطباء للاستشفاء من الآلام التي يعاني منها نتيجة الاصطدام.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي، زوجة «أديب» في برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» الفضائية، أنه تعرض لحادث حيث اصطدمت سيارته بسيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز، وكان معرضا لكارثة محققة، لولا أنه تم نقله سريعا إلى المستشفى من قبل 4 شباب تواجدوا في مكان الحادث وقتها.

وأعلنت قناة «MBC مصر» الفضائية، في وقت سابق، بشكل رسمي عودة الإعلامي عمرو أديب مرة أخرى إلى تقديم برنامجه «الحكاية»، على شاشتها بدءً من اليوم الجمعة، ونشرت القناة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إعلانا بعودة الإعلامي لتقديم برنامجه بشكل طبيعي.