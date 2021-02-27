عمرو أديب عن دعم الجمهور له بعد الحادث: عندي ورود وشيكولاته يكفوا قرية

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سعيد بشكل غير طبيعي بسبب تفاعل الناس معه، وبعدما نجاه الله من الحادث المروري الذي تعرض له، موضحًا: «ربنا نجاني بأعجوبة، وأنا نفسي مش مصدق، الناس جميلة، وأجمل مما كنت متخيل، والناس كانت سبب كبير في إني أتحسن كل يوم، الناس كانت عاملة لي حالة من حالات البهجة في كل الأماكن».

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «في ناس بعتوا لي وكانوا معايا في المدرسة، وعشان أذكر مين كلمني لازم يبقى عندنا النهار كله، البلد دي عظيمة وناسها جميلة، وإخواتي في العالم العربي اللي كانوا يعرفوني من سنين قبل ما الناس تعرفني في مصر، وقفوا معي وقفة غير طبيعية».

وتابع: «كل شيء كان مفرح جدا ولا أستطيع غير إني أسجد لله شاكرا على نعمة الحنية والطبطبة والأخلاق والسعادة، كل ده دين في رقبتي، عندي في البيت كميات ورد وشوكولاتة تكفي قرية كاملة».

ووجه أديب الشكر لمستشفى دار الفؤاد، موضحًا: «تعاملت معي باحترافية منذ اللحظة الاولى بعد الحادث، وهم بيعملوا ده مع الناس كلها».

وأردف: «كان عندي تقدير مش واضح أوي للناس في البلد دي أد إيه هي كويسة، والأهم المشاهد العادي، عارفين إني بحب المحشي، الحاجة أم فولان قالت لي عاوزة أعملك محشي، وواحدة قالت لي عاوزة أعملك صينية مكرونة بشاميل، وكلمني ناس من كل الوطن العربي ولندن ومن كل مكان، إحنا مبنزرعش في بحر، وأشكر كل زملائي الإعلاميين، ومفيش حد عمل لي حاجة وحشة، والناس كلها كانت جيدة معي بأكثر مما أستحق».