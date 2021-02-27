بايدن يبحث مع نظيره المكسيكي أزمة الهجرة وكورونا الإثنين المقبل

يبحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نظيره المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال اجتماعهما الافتراضي المقرر، بعد غد الإثنين، سبل التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتعاون في مجال الهجرة.

وقالت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، جين ساكي، في بيان، اليوم، إنه من المقرر أن يناقش الزعيمان خلال اجتماعها الافتراضي التعاون الثنائي في مجال الهجرة، وجهود التنمية المشتركة في جنوبي المكسيك وأمريكا الوسطى، وسبل التعافي من كورونا، إلى جانب التعاون الاقتصادي.

وكان رئيس المكسيك، أعرب عن أمله، الشهر الماضي، بأن يتمكن الرئيس الأمريكي، من إصلاح نظام الهجرة، بما يخدم حل مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى بلاده.

وكان بايدن، ألغى في 11 فبراير الجاري، الأمر الخاص بفرض حالة طوارئ على الحدود الذي استخدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقال الرئيس الأمريكي، في رسالة وجهها إلى كونجرس بلاده، إن الأمر الذي أصدره ترامب غير مبرر، وأن الحكومة لن تنفق المزيد من أموال الضرائب على بناء الجدار.

وكان ترامب، أعلن في عام 2019 حالة طوارئ على الحدود الجنوبية، ما سمح له بتجاوز الكونجرس واستخدام التمويل العسكري، وتم إنفاق على بناء الجدار نحو 25 مليار دولار حتى انتهاء ولاية الرئيس الامريكي السابق.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التقي أمس الجمعة، افتراضيا، وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وناقش الوزيران، سبل تعزيز التعاون المستمر بشأن قضايا الهجرة، بما في ذلك إنهاء العمل ببروتوكولات حماية المهاجرين، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي يمثلها كورونا للبلدين.

وأعاد الجانبان الأمريكي والمكسيكي، التأكيد على الشراكة القوية بين البلدين، وأكد المسؤولان، على ضرورة العمل على تحسين الأمن والازدهار الاقتصادي لشعوب البلدين.

وشدد بلينكن على الحاجة إلى العمل معًا في جهود المناخ العالمي ومعالجة مخاوف الطاقة.