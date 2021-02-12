واشنطن توقف تمويل الجدار مع المكسيك.. وبلينكن: ملتزمون بالتعاون المتعدد

أعلنت الإدارة الامريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، وقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك وإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السابق دونالد ترامب على الحدود، وفقا لما ذكر ته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال بايدن، في رسالة موجهة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن إدارته لن تسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار.

ووجه الرئيس الامريكي، بمراجعة متأنية لجميع الموارد التي خصصت لأعمال البناء.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، وقع في منتصف فبراير من العام قبل الماضي 2019، مرسوم حالة الطوارئ لتأمين 8 مليارات دولار لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، وهو ما اعتبره قادة ديمقراطيون انقلابا عنيفا على الدستور.

وفي سياق آخر، دعا النائب الديمقراطي جيمي راسكين، كبير المدعين في محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ، إلى منعه من العودة إلى «البيت الأبيض».

وتساءل راسكين، هل يوجد داخل الكونجرس ولو سياسي واحد، يؤمن بأن ترامب سيكف عن التحريض على العصيان بهدف تحقيق ما يبتغيه إذا سمح مجلس الشيوخ بعودته إلى المكتب البيضاوي مرة أخرى؟.

كما تساءل النائب الديمقراطي، ما إذا سيخاطر أعضاء «الشيوخ» بحياة أفراد الشرطة أو سلامة عائلاتهم أو مستقبل البلاد الديمقراطي، داعيا إياهم لتأييد عزل ترامب بتهمة التحريض على العصيان.

وكان جانب الإدعاء، اختتم امس الخميس، مداخلاته أمام «مجلس الشيوخ» والتي استغرقت يومين ومن المقرر أن يبدأ جانب الدفاع بتقديم الإفادات أمام المجلس ابتداء من اليوم.

بدورها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن العار سيلحق بمجلس الشيوخ إذا فشلوا في تحميل ترامب مسؤولية هجوم الكونجرس في 6 يناير الماضي.

وقالت «واشنطن بوست»، إن أي متابع لجلسات الشيوخ هذا الأسبوع، لن يخطىء في التوصل إلى أن ترامب مذنب في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول.

وأوضحت «واشنطن بوست»، أنه في حال فشل مجلس الشيوخ في إدانة الرئيس الأمريكي السابق، فإن على الديمقراطيين تحدي مراوغات الجمهوريين الدستورية من خلال تقديم قرار إدانة يوضح مسؤولية ترامب عن التحريض على التمرد، وإلزام كل عضو على حدة من أعضاء الشيوخ بإثبات إدانته أو تغاضيه عن هجوم ترامب غير المسبوق على الديمقراطية الأمريكية في سجلات المجلس.

وقال الديمقراطيون الذين يسعون لإدانة ترامب بتهمة تحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونجرس، إن ترامب كان يعلم جيدا ما يقوم به عندما دعا أنصاره للاحتشاد.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم،اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أكد خلاله التزام واشنطن بالتعاون متعدد الأطراف، وفقا لما ذكرنه وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وأشاد بلينكن، بدور المنظمة، باعتبارها الدعامة التي لا غنى عنها للنظام متعدد الأطراف، مؤكداً اهتمام بلاده بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة بشأن العديد من التحديات التي يواجهها العالم اليوم، من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى تغير المناخ.

وأشار الوزير الأمريكي إلى الدور المركزي الذي تلعبه المنظمة ووكالات الأمم المتحدة في تنسيق الاستجابة العالمية، مسلطاً الضوء على إعادة مشاركة الولايات المتحدة مع «منظمة الصحة العالمية».

وأعرب بلينكن، عن تركيز الولايات المتحدة العميق على تعزيز الصحة والنهوض بالعالم، مؤكدا أن تعزيز منظمة الصحة وإصلاحها سيساعدها على منع الأوبئة في المستقبل واكتشافها والاستجابة لها.

وسلط المسؤول الامريكي، الضوء-فيما يتعلق بتغير المناخ-على عودة الولايات المتحدة إلى «اتفاق باريس»، ورحب وزير الخارجية الامريكي، بتعاون الأمم المتحدة في مواجهة أزمة المناخ العالمية.

وفيما يتعلق بالشأن السوري، أعاد الجانبان، التأكيد على التزامهما بالعملية السياسية بموجب قرار «مجلس الأمن الدولي» رقم 2254، وتمديد التفويض عبر الحدود لتقديم المساعدات والمساعدة في تخفيف معاناة الشعب السوري.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بحث أمس الخميس، في اتصال هاتفي، مع نظيره البرازيلي إرنستو أروجو، عدداً من الملفات المشتركة، في مقدمتها سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد الجانبان، التزامهم بمكافحة كورونا، وتغير المناخ، وتعزيز التعاون الإقليمي، ودعم الحفاظ على البيئة وحماية حقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس»

وكان المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ساميويل وربيرج، قال في وقت سابق، إن ملف اليمن يأتي على رأس أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن؛ من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي ينهي أزمة الشعب اليمني الإنسانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.