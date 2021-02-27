وثيقة: «بوينج» كانت تخطط لتقوية أغطية محركات طائرات 777

كشفت وثيقة داخلية لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أن شركة «بوينج» الأمريكية متعددة الجنسيات لصناعة الطائرات، كانت تخطط لتقوية أغطية محركات طائرات 777 على مدار العامين الأخيرين، في مفاجأة ظهرت بعد أيام من حادث خطير تعرضت له طائرة من الطراز ذاته لكنه مر بسلام، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتعرضت طائرة «بوينج 777»، تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية، السبت الماضي لعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار «دنفر» الدولي بولاية كولورادو الأمريكية في طريقها إلى «هونولولو»عاصمة ولاية هاواي الأمريكية، مما أدى إلى اشتعال النيران بالمحرك وتناثر أجزاء منه في الجو، لكنها عادت بسلام إلى دنفر.

وقالت الشركة الأمريكية، في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة التي كانت تقل 231 راكبا، وطاقما مؤلفا من 10 أفراد.

وأثارت الوثيقة الداخلية التكهنات بأن «بوينج» وإدارة «الطيران الاتحادية» الأمريكية كانتا على علم بوجود خطأ ما في محركات هذا الطراز من الطائرات، وفقا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

وأوضحت «وول ستريت»، أن صناع الطائرة ومنظمي الطيران في الولايات المتحدة ناقشا تدخلات محتملة لتعزيز أغطية المحركات الوقائية، حيث قررت «بوينج» إعادة تصميم غطاء مروحة المحرك بدلا من محاولة تعديل الأغطية الحالية لمعالجة كل من مخاوف القوة الهيكلية والرطوبة.

وكان رئيس المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل روبرت ساموالت، قال في وقت سابق، إن إجهاد المعادن له علاقة بالعطب الذي أصاب شفرة مروحة المحرك، استنادا إلى تقييم أولي.

وأضاف ساموالت للصحفيين، أن المحرك الذي صنعته شركة «برات آند وتني» تعطل متسببا في ضجيج عال، بعد 4 دقائق على إقلاع الطائرة من دنفر.

وفي ديسمبر 2020، تعرضت طائرة «بوينج 777» أيضا تابعة للخطوط الجوية اليابانية لأضرار في شفرة المروحة، وفقدت لوحة كبيرة.