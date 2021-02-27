عاجل.. إعدام 5 مسجونين بينهم 3 سيدات في قتل «طفلة وزوج وصاحب عقار»

نفذت مصلحة السجون، 3 أحكام بالإعدام بحق 5 مسجونين في قضايا جنائية من بينهم 3 سيدات، وتمّ نقل جثثهم إلى مشرحة زينهم تمهيدًا لتسليمهم لأسرهم.

وقال مصدر أمني، إنَّ المسجونين الخمسة والذي نفذ فيهم أحكام الإعدام ارتكبوا 3 جرائم قتل في الجيزة والإسماعيلية وشغلت الرأي العام كثيرًا، ومن بينهم زوجين اختلفا مع صاحب العقار وقتلاه وقطّعا جثته بـ«المنشار»، ثم ألقيا أشلاءه في أماكن متفرقة بمحافظة الجيزة.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ القضية الثانية كانت لربة منزل وآخر قتلا الزوج بوضع السم له في الطعام، أما القضية الثالثة والأخيرة وهي التي أحيلت للجنايات بعد 17 يومًا من ارتكاب واقعة قتل طفلة 4 سنوات على يد جارتها بسبب خلافات الجيزة وسرقة قرطها الذهبي، ووضع جثتها داخل جوال وإلقاءه خارج المنزل.