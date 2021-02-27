الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس.. وارتفاع درجات الحرارة على القاهرة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم السبت ارتفاعًا في درجات الحرارة، ودافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح ستكون معتدلة، وستكون معتدلة أيضا على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء.

طقس شديد البرودة

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، سيكون الطقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، ورياح نشطة، كما أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، وباردًا على جنوب سيناء.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، وسيكون هناك شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، والإعلامية دينا شرف، عبر القناة الأولى الفضائية.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 23 والصغرى 11.

- الإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 11.

- مرسى مطروح: العظمى 18 والصغرى 11.

- سيوة: العظمى 21 والصغرى 9.

- بورسعيد: العظمى 20 والصغرى 14.

- دمياط: العظمى 19 والصغرى 12.

- الإسماعيلية: العظمى 22 والصغرى 10.

- السويس: العظمى 23 والصغرى 11.

- العريش: العظمى 21 والصغرى 10.

- طابا: العظمى 22 والصغرى 13.

- سانت كاترين: العظمى 15 والصغرى 3.

- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 16.

- الغردقة: العظمى 24 والصغرى 14.

- الفيوم: العظمى 24 والصغرى 9.

- بني سويف: العظمى 24 والصغرى 9.

- المنيا: العظمى 24 والصغرى 8.

- أسيوط: العظمى 24 والصغرى 7.

- سوهاج: العظمى 25 والصغرى 9.

- قنا: العظمى 25 والصغرى 10.

- الأقصر: العظمى 26 والصغرى 10.

- أسوان: العظمى 26 والصغرى 10.

- الوادي الجديد: العظمى 25 والصغرى 10.

- شلاتين: العظمى 27 والصغرى 16.

- حلايب: العظمى 25 والصغرى 18.