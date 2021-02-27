«تيليجرام» يطرح 5 مميزات جديدة.. منها تدمير ذاتي للرسائل

«مصائب قوم عند قوم فوائد»، هذا يتضح حاليًا في تصارع تطبيقات التواصل الاجتماعي لجذب ملايين المستخدمين، بعد أزمة الخصوصية التى انتهجها تطبيق واتس اب وتسبب ذلك فى نغادرة الملايين للتطبيق والذهاب إلى تطبيقات اخرى اكثر أمنا واسهل استخدما.

وطرح تطبيق المحادثات الفورية «تيليجرام» تحديثات تعزز سرية وخصوصية المحادثات بين مستخدميه، وتعتبر التحديثات الجديدة ضمت تفعيل خاصية الحذف التلقائي للرسائل، وإتاحة خاصية نهاية الصلاحية بشكل تلقائي لروابط الدعوات على تطبيق المحادثات نفسها.

وبحسب ما نشره التطبيق على موقعه الرسمي، «إن كنت مهتمًا بالخصوصية القصوى يوفر تيليجرام خاصية المحادثات السرية، المحادثات السرية يمكن ضبطها لتحذف الرسائل بشكل تلقائي من كلا الجهازين للمرسِل والمستقبِل، وبهذه الطريقة يمكنك إرسال المحتوى الذي ترغب في اختفاءه تلقائيًا كالرسائل، الصور، المقاطع المرئية وحتى الملفات، وتوفر المحادثات السرية تشفير من البداية للنهاية لتضمن أن الرسائل لا يمكن قراءتها إلا من قبل الشخص المعني، ونعمل دائمًا في تيليجرام على إضافة أبعاد جديدة لتطبيقات المراسلة الفورية، لا تنتظر بقية تطبيقات المراسلة عدة سنوات لتلحق بتيليجرام! انضم اليوم وابدأ باستخدام أفضل منصة في العالم».

وعن المزيا الـ5 الجديدة، فهي تتضمن: الحذف التلقائي، أدوات الشاشة الرئيسية، روابط الدعوة المؤقتة والمزيد كما يلي:.

• ضبط الرسائل ليتم حذفها تلقائيا من كل الأطراف بعد مرور 24 ساعة أو 7 أيام من إرسالها.

• إنشاء روابط دعوة تعمل لفترة محدودة أو لعدد محدود من الاستخدامات.

• الوصول إلى محادثاتك مباشرة من الشاشة الرئيسية.

• تحويل المجموعات إلى مجموعات نشر بعدد غير محدود من الأعضاء.

• حافظ على ترتيب الرسائل حسب تاريخ إرسالها الأصلي عند نقل الدردشات من تطبيقات أخرى.