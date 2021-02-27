عبدالغفار يحاور الطلاب خلال تفقده لجان امتحانات «أسنان عين شمس»

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، جولة بلجان امتحانات كلية طب الأسنان، كما عقد حوارًا مع الطلاب للاطمئنان على سير الامتحان.

وداعب «عبدالغفار» الطلاب في أثناء الامتحانات، كما اطمئن على سير الامتحانات في ظل الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

انطلقت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2020 - 2021 بجامعة عين شمس، منذ قليل، بكليات طب الأسنان والآداب، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الأعى للجامعات الحكومية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكّدت جامعة عين شمس رئيس الجامعة، التزام كليات الجامعة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المشددة للوقاية من فيروس كورونا.