سعر الدولار اليوم السبت 27-2-2021 مقابل الجنيه المصري

يحرص المواطنون على متابعة أسعار الدولار في شركات الصرافة والبنوك، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها متوسط سعر الدولار وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 27 فبراير، في بنك مصر وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 19.00 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل 18.97 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 19.00 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلي

كما سجّل سعر الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 27 فبراير، في بنك قناة السويس نحو 22.10 جنيه للشراء، و22.32 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 22.10 جنيه للشراء، و22.32 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل 22.07 جنيه للشراء و22.30 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 22.10 جنيه للشراء، و22.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 27 فبراير الحالي، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي البنك التجاري الدولي سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 27 فبراير الحالي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.